Ricky Merino, de cerca: su carrera tras Operación Triunfo, sus parejas y su corto sobre la bisexualidad.

Lo hace todo. Ver actuar a Ricky Merino es presenciar un espectáculo de un mallorquín de 36 años con muchas tablas que sabe bien desde hace años lo que es bailar, cantar, actuar y presentar, y que también sabe hacerlo todo a la vez.

El de Palma no para. No lo hace desde que los focos de la televisión le apuntan y tampoco lo hacía antes de ello. El artista visita la noche de este 9 de junio el plató de Tu cara me suena para meterse en la piel del cantautor británico Sam Smith con Unholy, todo un reto por delante.

Merino ya se caracterizó en 2019 para interpretar el dificilísimo número Ya No Quiero Ná', canción original de su amiga y compañera de la academia de Operación Triunfo, Mimi -la artista Lola Índigo-, que catapultó a la de Granada tras su salida de OT.

Ricky Merino es Mimi en la Gala 12 de la edición 7 de 'Tu cara me suena'.

Son tiempos de ajetreo profesional para Ricky, que lanzó un EP de tres canciones en inglés el pasado diciembre, III: What’s Up, Like You Do y Me, Myself And I, y no parece querer parar. Porque llegó con nueva música hace una semana.

El cortometraje de bisexualidad para 'Quiero'

Aún está caliente. Solo ha pasado una semana desde que el artista estrenara su sencillo Quiero, un ambicioso proyecto musical que presenta una película con ingredientes ya conocidos para el cantante: libertad sexual. La interpretación rinde homenaje a su faceta como actor, donde aparece protagonizando la historia de un amor a tres junto a Laura Ginestar y Ángel Martínez.

Videoclip de 'Quiero', de Ricky Merino.

Dirigido por Fran Granada y producido por Rumbo Films, Merino nos enseña en tonos crudos la bisexualidad y el poliamor, manchado de amistad, atracción y libertad.

Su paso por Operación Triunfo

Licenciado en Comunicación Audiovisual, el es andaluz de alma y corazón por sus años de carrera en la capital sevillana. Su trayectoria es igual de amplia que sus estudios, abarcando todos los ámbitos de la comunicación posibles.

Empezó cantando en hoteles y participando en todo proyecto musical posible. Y entonces entró en la academia de Operación Triunfo, el espectáculo de talento musical televisivo. Su vida a partir de 2018 dio un vuelvo de 180º. "En mi caso fue muy radical. Yo entré en un programa de televisión como una persona anónima, te encierran en una casa durante tres meses y cuando sales te conoce toda España. Es un shock".

Fue el sexto expulsado pero su presencia en el formato se alargó gracias a sus dotes de presentador. En 2018 ejerció de maestro de ceremonias de la gira de OT 2017 en concierto y poco después fichó como colaborador en RTVE -Playz, Eurovisión-, para acabar convirtiéndose en presentador del Chat de OT, primero junto a Noemí Galera y luego en solitario en 2020.

Tras su salida del programa en la sexta gala, Ricky fichó por Universal Music, discográfica con la que lanzó el mayor hit de su carrera: Miénteme.

Videoclip de 'Miénteme', de Ricky Merino.

Con 1 millón de visualizaciones solo en Youtube. Esta fue la misma plataforma donde el videoclip de la canción fue censurado a los tres días de su lanzamiento por su contenido sexual. Se trataba de la representación de una orgía, con cuidado de mostrar pezones y tratando de utilizar planos cortos insinuantes, pero Instagram también censuró su vídeo.

Colaborador del programa de humor Zapeando, presentador de la producción de televisión original de Netflix ¡A cantar!,protagonista en musicales como Ghost... El currículo del mallorquín es interminable. "A lo mejor soy demasiado ambicioso. Estoy contento con lo que tengo. ¿Querría más? Lamentablemente sí. También viene con eso el sentimiento de frustración. No quiero olvidar que antes de todo este mundo y esta nueva realidad yo ya vivía de lo que me gustaba", ha reconocido Merino en la entrevista durante el programa de viajes Entre ovejas, en 2020.

"Antes de Operación Triunfo yo ya vivía de lo que me gustaba"

"No quiero desmerecerlo, pero en ese momento lo desmerecía porque quería más. Trabajaba en hoteles y cantaba seis noches a la semana y tenía mi sueldo y estaba bien, pero me frustraba porque me decía: 'Estoy cantando en hoteles y no me están escuchando, los guiris están borrachos y yo quiero cantar en estadios y hacer conciertos. Pero ahora digo: y por qué no soy disco de oro".

Ricky en el amor

"A mí siempre me han dejado. Antes, cuando estaba con alguien pensaba: 'vale, esto va a ser para toda la vida, porque si no no voy a estar con una persona', y luego llegaba la hostia. Con mi última relación acabé en el psicólogo. No he acabado en el psicólogo por la muerte de mi padre, que fue mas traumática, pero sí por una relación". Así se definía el cantante en las relaciones amorosas en el mencionado programa.

En ese momento estaba con el mediático reportero de Viajeros Cuatro, Pablo de Miguel, cuya relación saltó a los medios por tratarse de dos caras conocidas cuando llevaban tres años juntos.