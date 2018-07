BITCH BETTER HAVE MY MONEY

Rihanna, en la cama con Jimmy Kimmel

Estamos acostumbrados a que los artistas se ofrezcan para dar sorpresas a sus fans en los programas de televisión, pero esta vez ha sido Jimmy Kimmel, el propio presentador del programa, el sorprendido. ¡Y menuda sorpresa encontrarte en tu cama a Rihanna cantando su nueva canción!

europafm.com | Barcelona | Actualizado el 17/07/2018 a las 19:33 horas