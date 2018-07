Rihanna, Eminem, Sia, Pharrell Williams, Melendi o Alaska, en Tu Cara Me Suena Mini

El fusionador de Tu Cara Me Suena Mini volvió a ponerse en marcha para traer consigo una de las mejores actuaciones de la noche. La representante de España en Eurovisión, Ruth Lorenzo, participó en esta divertida aventura junto a su pequeña sobrina Rebecca en la tercera gala de TCMSM. El tema al que sobrina y tía debían hacer frente era Chandelier de la australiana Sia, que lleva 200 millones de reproducciones en Youtube. Ésta ya consiguió impresionar con su actuación en el programa estadounidense Dancing with the stars, pero no fue hasta su participación en el programa de Ellen DeGeneres cuando Sia arrasó con su interpretación. Ella canta de cara a la pared mientras la joven bailarina, Maddie de 11 años, llevaba a cabo la impecable coreografía que aparece en el videoclip. Pues bien, anoche Ruth y Rebecca consiguieron llevar el espíritu de Sia al plató de Antena 3. La cantante de Eurovisión y su sobrina imitaron perfectamente la actuación de Sia. Una impecable voz de Ruth y unos pasos de baile completamente exactos que lograron el aplauso unánime de todo el público y dejaron con la boca abierta al jurado.

Xuso Jones y Abril se convirtieron en Rihanna y Eminem mientras que Santiago Segura y Julia han imitado a Alaska y Raphael.

José Luis y Daniel Diges han sido por una noche Luis Fonsi y David Bisbal y Nayra y Anna Simon han imitado a Raquel del Rosario.

Judy Garland ha hecho aparición en la gala con la imitación de Roko y Carla y Unax y Llum Barrera se han atrevido con Camela. Además Miki y Fran han sorprendido con su imitación de Pharrell Williams.

Finalmente, Samuel y María del Monte se han convertido en Melendi.

¡No te pierdas todas las actuaciones de la tercera gala de Tu cara me suena Mini!