Rihanna explica la manera correcta de pronunciar su nombre

Rihanna ha revolucionado la red con un simple vídeo en el que dice su nombre.

Las imágenes forman parte de la campaña de promoción de su colección de Fenty y en ellas escuchamos a la cantante saludar a la cámara con un: "Hello British Vogue, I'm Rihanna".

Sus palabras han conseguido destapar uno de los mayores misterios para sus fans: la pronunciación correcta de su nombre.

Con este vídeo, podemos confirmar que Rihanna se pronuncia "Ree-anna" y no "Re-ah-na", como muchas personas dicen.

First look at @Rihanna's Fenty collection at her pop-up in Paris: https://t.co/KU0Uqg8Vlt pic.twitter.com/dseHhqadQu