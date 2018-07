Rihanna marca pezón con piercing incluido y cuelga 'pequeños' aros de sus orejas

Rihanna se une a la moda de las transparencias y gracias a este tipo de telas salen a la luz hasta los secretos íntimos mejor guardados de nuestras celebtities. Y es que la de Barbados ya no sabe cómo decorar su cuerpo para crear su particular moda, y si el tamaño de sus aros no eran suficientemente llamativos para dejarnos petrificados, 'RiRi' ha decidido lucir transparencias con piercing en pezón incorporado. ¡Ole, ole y ole!

Las divas del pop ya no saben cómo llamar la atención. Si hace días vimos como la extravagancia de Lady Gaga está rozando ya su límite porque ahora ya no le vale con ponerse las cosas más raras que pilla, si no que ha decidido que la mejor forma de llamar la razón es casi no vestirse, ahora hay otra celebrity que quiere imitarla.

Así, Rihanna también ha querido apuntarse a esta moda de llevar los pechotes casi al descubierto con camisetas prácticamente trasparentes. Pero es que la de Barbados va más allá y no le vale simplemente con que casi se le vea ‘tó’, ella además decora su pezón con un piercing que se marca perfectamente.

Y es que ya sabemos que las transparencias dejan ver hasta los secretos más ocultos de nuestras celebrities, y gracias a esas telas que no dejan nada para la imaginación hemos visto que RiRi no tiene reparo ninguno en agujerear esa parte tan sensible... ¡Oh my God!

Pero si ya su pendiente pezonero no es suficiente, Rihanna se ha plantado dos aros en las orejas tan grandes como una plaza de toros. ¿Quiere batir el récord a la celebrity más enjoyada?