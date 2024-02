Rihanna vuelve a la música: Asap Rocky confirma que ya prepara su nuevo disco

Los rumores sobre el regreso de Rihanna a la música son como el río Guadalquivir: aparecen y desaparecen.

No publica un disco desde 2016 y, al margen de colaboraciones puntuales, Rihanna se ha olvidado de que es cantante. Su faceta empresarial y su maternidad han acaparado todo su tiempo durante los últimos cinco años. Que el año pasado se subiese al escenario de la Super Bowl para el espectáculo de musical de medio tiempo dio esperanzas a muchos sobre su regreso a los escenarios ―no gira desde 2016, con el disco ANTI―, pero aquello nunca llegó a suceder. Eso sí, en el show del torneo deportivo repasó desde grandes éxitos como Umbrella hasta últimos hits como Wild Thoughts o Pour it up.

Pues bien, más de un año después de esa SuperBowl y con su segundo hijo ya en brazos, parece que Rihanna ha decidido retomar su carrera musical. Así lo ha confirmado el propio Asap Rocky, su pareja. El rapero se acercaba a saludar a un pequeño grupo de fans y respondía a las dudas sobre su regreso. "Está trabajando en ello", dijo.

No es la única pista que da alas para pensar que esta vez el regreso de Rihanna a la música es real.

La cantante ha sido fotografiada en París, en un rodaje junto al coreógrafo Parris Goebel.

Habrá que esperar para comprobar si estas informaciones terminan haciéndose realidad o si, en cambio, se trata de un proyecto en paralelo con alguna de sus marcas, Savage x Fenty o Fenty Beauty.