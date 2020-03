Robbie Williams se sincera sobre las drogas y cuenta cómo el porno ha salvado su matrimonio

Son muchos los artistas que han alcanzado lo más alto en sus profesiones y que gozan de un gran éxito que terminan teniendo problemas de adicciones o trastornos mentales. Gestionar la fama no es algo fácil, y en muchas ocasiones no es algo tan positivo como se cree.

Depresión, trastornos alimenticios o adicción al alcohol y las drogas es algo que por desgracia muchas veces tenemos que escuchar en boca de grandes actores, cantantes y artistas. El último en hablar de ello ha sido Robbie Williams y ha escogido una entrevista para desahogarse.

Tal como hizo Brad Pitt en su entrevista para GQ, en la que confesaba su adicción al alcohol; el cantante ha hecho lo propio en The Sundays Times, donde ha hablado abiertamente de su depresión y su adicción a las drogas y al alcohol: "La depresión y la ansiedad no existían cuando yo batallé contra ellas. Afortunadamente, estos son nuevos tiempos donde se habla acerca de ellas y ya no son despreciadas".

El ex componente de Take That asegura que el motivo de estos trastornos son por culpa de la fama, algo en muchas ocasiones le supera: "No sé si hubiese sido un enfermo mental sin fama. No creo que hubiese sido tan grave o tan poderoso si no hubiese sido por la fama. Es como si tuvieras una enorme lupa con la forma de la atención del mundo, y obviamente, tus defectos también se magnifican".

Aunque continúa dentro de la industria, actualmente inmerso en su gira The Entertainment Show, confiesa que su profesión es perjudicial para su salud: "Este trabajo es realmente peligroso para mi salud. Va a matarme", declara.

Robbie Williams y Ayda Field / Agencias

El papel del porno en su matrimonio

Robbie considera sabe que su voluntad no es a prueba de fans y recurre a estos “trucos” para evitar la tentación: "Creo que el porno ha ayudado a nuestra relación. No creo que sea adicto a él, pero sí considero que se trata de una herramienta necesaria para que yo no jo*a nuestra relación",

Reconoce estar más expuesto a la tentación de ser infiel que el resto de los mortales: "No es que te den precisamente una medalla o un premio por ser fiel, pero deberían, al menos a mí, porque estoy expuesto a una cantidad considerable de admiración. Me subo a un escenario en un estadio lleno de gente que tiene mucho cariño, y algunas de esas personas son muy atractivas. Deberían darme un jodi*o premio por no acostarme con ninguna de ellas”.

Como es consciente de sus debilidades, el cantante evita pasar tiempo a solas con otras mujeres que no sean su esposa. Ya se sabe, el que evita la ocasión, evita el peligro: "Si me quedo demasiado tiempo en un bar, al final voy a beber algo. Si paso demasiado tiempo en el barbero, al final me cortaré el pelo. ¿Confío en mí mismo lo suficiente como para pensar que no me voy a tomar una copa? ¿Confío en mí mismo cuando estoy frente a un montón de cocaína? Sé que la esnifaré en algún momento. Así que no, no me fío de mí mismo. Pero he aprendido que puedo resistirme y que me sentiré mejor si lo hago. Lo mismo sucede con las mujeres. Cuando no estoy de gira resulta más sencillo".

Robbie le debe mucho a su mujer Ayda Field, que ha jugado un papel fundamental en la superación de sus problemas y adicciones.