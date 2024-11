Robe Iniesta explica su estado de salud en un comunicado: "No sé cuándo voy a estar en condiciones"

Robe Iniesta, líder de la banda Robe y ex de Extremoduro, preocupó al mundo de la música cuando se vio obligado a cancelar de urgencia los dos últimos conciertos de su gira, que iban a tener lugar en el WiZink Center de Madrid el 15 y el 16 de noviembre.

"Lamentamos comunicaros que nos vemos obligados a cancelar los conciertos de este fin de semana", empezó comunicando el grupo el mismo día 15 de noviembre. "Robe ha sido diagnosticado de un tromboembolismo pulmonar, lo cual le obliga a guardar reposo absoluto, poniendo en grave riesgo su salud en caso contrario. Estamos abatidos por no poder terminar esta maravillosa gira como lo habíamos planeado, pero no vamos a poner en riesgo la salud de Robe por nada del mundo", añadió Robe en redes sociales.

Un tromboembolismo pulmonar (TEP) es "la oclusión o taponamiento de una parte del territorio arterial pulmonar (vasos sanguíneos que llevan sangre pobre en oxígeno desde el corazón hasta los pulmones para oxigenarla) a causa de un émbolo o trombo que procede de otra parte del cuerpo", según la Fundación Española del Corazón.

Cinco días después, el 20 de noviembre, el diario 20 Minutos consultó fuentes cercanas a la agrupación musical, quienes aseguraron que Robe Iniesta se encontraba "en proceso de recuperación y descansando". Según estas declaraciones anónimas, el vocalista se encontraba "mejor, poco a poco". Sin embargo, sus allegados consideran que hace falta "tiempo"para su total recuperación.

El comunicado personal de Robe Iniesta

En la misma línea que dichas declaraciones se mantiene ahora el propio Robe Iniesta, que el sábado 23 de noviembre por la tarde ha querido actualizar su estado de salud con un comunicado en redes sociales.

"En primer lugar, queremos daros las gracias por las muestras de cariño que nos habéis hecho llegar", empieza diciendo en un texto acompañado por un vídeo suyo con imágenes sobre el escenario. "Lo segundo, deciros que ya estoy en casa y que ya estoy mejor. Lo que no se me pasa es la puta rabia que me da no haber podido acabar la gira como estaba previsto", dice Robe Iniesta con sinceridad.

Y sigue: "No hemos querido hablar de aplazamientos porque no sé cuándo voy a estar en condiciones. Por último, agradeceros a toda la gente que habéis venido a vernos en esta gira tan bonita y que tanto hemos disfrutado. Y deciros que las ganas de volver no nos las quita nada".

Como respuesta, personalidades como Rozalén o Mónica Carrillo han respondido al comunicado enviando mensajes de ánimo a Robe Iniesta.