"Le rogué que se acostara conmigo": Ryan Reynolds recuerda cómo empezó su relación con Blake Lively

Ryan Reynolds y Blake Lively llevan juntos casi 10 años, pero eso no significa que el actor no recuerde cómo consiguió conquistar a la actriz.

El actor, de 44 años, ha relatado en el podcast SmartLess que conoció a la que ahora es la madre de sus hijos en el rodaje de la película Linterna Verde. En ese momento todavía no había surgido la chispa entre ellos pero tampoco se esperaban que lo mejor estaba por llegar. "Éramos amigos y aproximadamente un año y medio después, tuvimos una cita doble, pero estábamos saliendo con personas distintas", reveló el intérprete, que reprimió sus deseos por respeto a las terceras personas.

Mientras ambos estaban en pareja, el actor aseguró que siempre mantuvieron el contacto, pero "de manera informal" antes de comenzar a salir. Sin embargo, Reynolds ya había caído rendido a los encantos de Lively y poco pudo hacer ya para frenar sus sentimientos.

"Lo siguiente que supe es que ella se iba a Boston, yo iba a Boston, así que le dije: 'Bueno, iré contigo'. Nos subimos al tren y viajamos juntos", contó antes de recordar lo especial que fue para él aquel viaje. "Le rogué que se acostara conmigo", bromeó, dejando claro que entre ellos ya existía confianza.

Lo siguiente que le preguntaron al actor de Deadpool fue cómo había sido ese proceso de pasar de una relación informal a un compromiso serio, pero parece que no hubo acuerdos ni cosas extrañas de por medio. El actor se limitó a decir que lo suyo era una relación "como salida de un cuento de hadas", así que todo indica que el amor surgió en cuanto se interesaron el uno en el otro.

Han pasado 10 años de aquel momento y la pareja ha formado una familia con la llegada de sus tres hijos: James, de 6 años, Inez, de 4 y Betty, de uno. Durante el confinamiento, las cosas se complicaron y el intérprete reconoce que tuvo que pedir ayuda. "Lo pasaron mal. Buscaba ayuda externa a diestro y siniestro. Leí libros. Traté de alguna manera de dirigir el barco. Blake era mucho mejor en eso porque yo también soy un niño", se sinceró.

Blake y Ryan, felicísimos con sus retoños // GTRES

No esconde que sufre ansiedad

Fue hace un par de meses cuando el actor revelaba que sufría ansiedad, un problema de salud mental que padecen también millones de personas. A ellos les dedicaba un emotivo mensaje en el que les aseguraba que "no están solos" y que es imprescindible hablar de ellos para normalizarlo y reducir el estigma.

"Sé que no estoy solo y para todos aquellos que como yo se exceden en las agendas, piensan demasiado, trabajan demasiado y se preocupan demasiado, por favor, sepan que no están solos. No hablamos lo suficiente sobre la salud mental y no hacemos lo suficiente para desestigmatizarla", dijo.