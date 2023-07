El romántico mensaje de Edurne a David de Gea tras confirmarse que deja el Manchester United

Edurne y David de Gea son una de las parejas del momento. Se casaron hace un par de semanas después de 12 años de relación y una hija pequeña en común, así que ahora mismo se encuentran en una nube de pura felicidad y amor.

Pero no todo es de color de rosa para el deportista madrileño, ya que recientemente se confirmó que abandona el Manchester United, el equipo en el que jugaba desde hacía una década. Llevaba semanas rumoreándose de esta baja, pero finalmente él mismo ha explicado lo sucedido.

Lejos de dejarlo de lado, la cantante ha querido mostrar su apoyo a su estrenado marido y ha colgado en Instagram una imagen junto a él acompañada de una emotiva reflexión sobre su relación y el futuro.

"No puedo estar más orgullosa de ti amor! Comienza una nueva etapa, y seguiremos juntos de la mano hacia donde la vida quiera llevarnos!! Mi número 1! Te quiero!", ha escrito Edurne.

La reflexión de David de Gea tras salir del Manchester

Aunque no han trascendido los detalles sobre el motivo de la ruptura del contrato entre De Gea y el Manchester, algunos medios apuntan a que el equipo no aceptó las nuevas condiciones que el madrileño planteó. Más allá de esto, David también ha querido hablar con sus fans y ha colgado un texto en Instagram.

"Me gustaría expresar mi inquebrantable gratitud y reconocimiento por el amor de los últimos 12 años. Me sentí increíblemente orgulloso cada vez que me ponía esta camiseta, para liderar el equipo, para representar a esta institución, el club más grande del mundo fue un honor que sólo otorga a unos pocos futbolistas afortunados", ha comenzado.

De Gea también ha destacado que ha sido "un periodo inolvidable y exitoso" y ha apostado que "ahora es el momento adecuado para emprender un nuevo desafío y esforzarse de nuevo en un nuevo entorno".

No conocemos a qué se refiere David de Gea cuando habla de los próximos proyectos, pero lo que sí podemos tener claro es que haga lo que haga tendrá a su lado a Edurne para apoyarle y mostrarle su amor incondicional.