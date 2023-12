Rubén Pozo despide el año desde el hospital: "Se supone que no debería haber hecho los últimos conciertos"

Rubén Pozo pasará la noche del 31 de diciembre en el hospital. El cantante madrileño ha sido ingresado —aún sin diagnóstico — por un problema de salud que le acompaña desde hace semanas. Al parecer, no tenía que haber acompañado a Leiva en el final de su gira Cuando te muerdes el labio .

El 26 de diciembre Rubén Pozo se subió al escenario del Wizink Center de Madrid para acompañar a su amigo Leiva en el último concierto de su gira Cuando te muerdes el labio.

El exintegrante de Pereza había acompañado al cantante de Lady Madrid en dos shows previos, el 25 de diciembre y el día 19. No tenía que haberlo hecho y así lo ha contado en Instagram al compartir con sus seguidores tres fotos suyas en el hospital.

"Se supone que no debería haber hecho los últimos conciertos que he hecho, pero entonces sí que me hubiera dado un parraque", ha apuntado el cantante al poner al día a sus seguidores sobre su estado de salud.

Es la primera vez que Rubén Pozo se enfrenta a una situación así. "Algo pasa con mi cuerpo y no se sabe muy bien lo que es. Nunca había estado ingresado. Acojona", ha contado acerca de su todavía no diagnóstico, y ha señalado que afortunadamente se encuentra mucho mejor.

"Creo que voy a pasar Nochevieja también aquí con estos pedazo de profesionales que tenemos en nuestra Sanidad Pública. Pero por si aca, por no correr. Creo que va a mejor esto. Lo mal enfermo que soy y lo bien que me tratan", ha señalado el artista en agradecimiento a la labor de los sanitarios que llevan su caso. "De 'prenda, corazón, cariño, cielo...' no baja el nivel".

El cantante recuerda en su publicación la famosa frase de la película El gran Lebowski que dice "a veces te comes al oso y otras veces el oso te come a ti" y asegura que no quiere comer a nadie (ni ser comido). Lo que quiere es "seguir dejando en paz el uno al otro por un tiempo" y, si es posible, que sus fans se acuerden de él en una de las uvitas de este día 31.

"Mue me llegan esas energías buenas. Mucho amor para todos ❤️. Ah, y diez días sin fumar!", se despide.