Sale a la luz el grupo de Facebook en el que hacían bullying a Lady Gaga cuando iba a la universidad

Para Lady Gaga, el camino al éxito no ha sido fácil. Además de recibir críticas de diferentes productores musicales que opinaban que nunca iba a triunfar, también fue víctima de bullying.

Ahora, tras convertirse en la primera mujer en ganar cuatro prestigiosos premios, como son los Oscar, los Grammy, los BAFTA o los Globo de Oro, ha salido a la luz el grupo de Facebook en el que se reían de ella cuando estudiaba en la universidad.

La página se llamaba "Stefani Germanotta, you will never be famous" (Stefani Germanota, nunca serás famosa) y es evidente que sus creadores estaban muy equivocados. En este grupo, sus compañeros de la facultad se burlaban de Lady Gaga, que en ese momento era una joven que luchaba por conseguir su sueño de trabajar en la música.

Asimismo, la existencia de este tipo de bullying hacia la diva no era ningún secreto. En 2016, una chica que estudiaba con la artista confesó en Facebook que en este grupo se publicaban fotos de la joven, "que cantaba y tocaba el piano en bares locales" y se reían de su actitud. Sin embargo, cuando Lady Gaga saltó a la fama, se avergonzó de no haber defendido su talento.

Por otra parte, la artista lleva años trabajando con su fundación, Born This Way Foundation para poner fin a este tipo de problemas sociales y ayudar a las víctimas de todo tipo de acoso y problemas mentales.