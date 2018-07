Selena Gomez se enfrenta cara a cara con una fan que le roba las gafas de sol

En muchas ocasiones los fans son capaces de todo con tal de tener algo de sus ídolos, y hay veces que esas ansias de posesión les juegan malas pasadas. Esto es lo que le ha ocurrido a una fan de Selena Gomez.

Hace unos días, la exchica Disney experimentó esto tras enterarse de que una fan había robado sus gafas de sol del bolsillo de su estilista. Después Selena descubrió la identidad de esta fan después de que esta publicara una instantánea con las gafas.

"Así que robaste mis gafas a mi estilista. ¿Amenazándolo con quedártelos a menos que te de entradas? Me río porque nunca las he usado", escribió en Twitter la cantante de 23 años. Además agregó: "Tú no eres una fan. Y creo que eso fue absolutamente desagradable. Prefiero darle algo mío a un verdadero fan. No a ti".

Sin embargo la cosa no quedó ahí, ya que después de participar en una entrevista de radio en París, NRJ, la cantante se encontró cara a cara con la supuesta fan ladrona y le dijo que lo que hacía era muy inmaduro y debía ser mejor persona. ¡Muy fuerte!