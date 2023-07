Selena Gomez felicita el cumpleaños a Francia Raísa, la amiga que le donó un riñón

Selena Gomez ha traído de vuelta viejas imágenes con su amiga Francia Raísa para felicitarle el cumpleaños. Hace 6 años la actriz donó un riñón a la cantante de Come and get it quien hoy ha tenido un bonito gesto al acordarse de su día especial.

“Felicísimo cumpleaños a esta persona tan especial. No importa lo que nos depare la vida, te quiero”, dice la descripción del post

La operación

En 2015 diagnosticaron Lupus a Selena Gomez quien dos años más tarde necesitó un trasplante de riñón. La nefritis derivada de su enfermedad provocó que su amiga Francia Raísa se ofreciera para cederle uno de los suyos y que así se pudiese recuperar.

La operación salió bien y la intérprete de Who says se recuperó rápido. Sin embargo, la actriz que participa en el spin off de Cómo conocí a vuestra madre, tuvo que estar más tiempo en reposo.

"Es más difícil cuando eres el donante porque pierdes algo que el cuerpo no necesitaba perder. Ella estaba mejor inmediatamente mientras yo lo pasé mal. No me podía levantar sin que alguien me ayudara. No me podía bañar sola, alguien tenía que ayudarme porque no podía moverme", declaraba la donante.

Los agradecimientos de Selena

Selena tenía 25 años y la actriz 4 más cuando las operaron en 2017. En septiembre de ese mismo año la cantante subió una foto junto a su amiga en el hospital y mostrando las cicatrices de la cirugía.

El la descripción daba una explicación a lo que le había estado ocurriendo en ese momento. “Soy consciente de que algunos de mis fans notaron que estuve poco activa durante parte del verano y me preguntaron por qué no estaba promocionando mi nueva música, de lo cual estaba extremadamente orgullosa. Descubrí que necesitaba un trasplante de riñón debido a mi lupus y me estaba recuperando. Era lo que necesitaba hacer por mi salud en general”, declaraba la publicación.

También le dedicó un bonito mensaje a su amiga en el post. “No hay palabras para describir cómo puedo agradecérselo a mi hermosa amiga Francia Raisa. Ella me dio el mejor regalo y sacrificio al donarme su riñón. Estoy increíblemente bendecida. Te quiero mucho hermana”, añadió la cantante.

Parones en su relación

En 2019 las amigas sufrieron una primera crisis en su relación. Dos años más tarde del trasplante, Francia Raísa criticó a la cantante por el estilo de vida que llevaba.

"Selena hizo exactamente lo contrario de lo que dijo que haría cuando se recuperara. Dijo que ya no iba a beber más pero ella lo hizo. Francia la llamó cuestionando su comportamiento, ya que todavía 'se preocupa por ella y la ama', pero Selena supuestamente no tomó bien el consejo de Raísa y desde octubre pasado ya no se hablan", afirmó una fuente próxima a Francia.

Parecía que la relación estaba completamente rota cuando la exnovia de Justin Bieber subió un Tiktok con la chica que le donó un riñón. El 28 de julio de 2022 la inesperada unión donde ambas hablaban de las cosas que no les gustan de los chicos sorprendió a todos.

Unos meses más tarde volverían a discutir debido a las palabras de Selena para una entrevista promocionando su documental My mind and me. "Nunca he encajado en un grupo guay de chicas que fuesen famosas. Mi única amiga en la industria verdaderamente es Taylor Swift", declaró para Rolling Stone.

La actriz que le dio su riñón se sintió ofendida y reaccionó en una de las publicaciones que hablaban del tema con un “interesante”. La cantante no rectificó y se limitó a decir “No voy a mencionar a todas las personas que conozco", un mensaje que sus fans no terminaron de entender, ya que se trataba de la persona que le había donado un riñón.

El nuevo post de la artista parece demostrar que vuelven a ser amigas y se siguen en Instagram mutuamente de nuevo.