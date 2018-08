Selena Gomez, más sexy y feliz que nunca bailando a ritmo de Michael Jackson

Tras una larga temporada de altibajos, parece ser que Selena Gomez ha dejado atrás todo lo malo y así lo muestra en las redes sociales.

La cantante ha querido homenajear a Michael Jackson, que el pasado 29 de agosto habría cumplido 60 años, y ha compartido un vídeo donde aparece pasándoselo muy bien, sonriendo y bailando Rock with you del Rey del Pop.

Los seguidores de Selena Gomez, que aparece vestida con un conjunto rosa y muy brillante, se han alegrado de verla tan feliz.

(VIDEO): Watch Selena Gomez dancing to “Rock With You” by Michael Jackson (August 25) #GomezNews pic.twitter.com/Fyp1vymmke