Los senadores citan canciones de Taylor Swift durante el macrojuicio por el fraude en la venta de entradas de su gira

Taylor Swift repasará todas sus etapas musicales en The Eras Tour, la próxima gira con la que dará la vuelta al mundo. Cuando la anunció el pasado 1 de noviembre sus fans comenzaron a hacer números y acumular ahorros para cuando los tickets estuviesen disponibles.

Pero cuando las entradas salieron a la venta, la web de la distribuidora, Ticketmaster (que pertenece a Live Nation) colapsó. Más de 3,5 millones de personas accedieron a su sistema al mismo tiempo, entre ellos cientos de bots dispuestos a adquirir tickets para luego revenderlos por un precio inflado y sacar beneficio.

Esto provocó que los fans pusiesen en marcha una demanda colectiva contra la empresa y arrancase una investigación para determinar si se incumplieron las leyes antimonopolio. "Pedimos disculpas a los fanáticos, nos disculpamos con la Sra. Swift, necesitamos hacerlo mejor y lo haremos mejor", declaró Joe Berchtold, presidente y director financiero de la matriz de Ticketmaster este martes, dos meses después del fiasco en la venta de entradas.

A pesar de haber reconocido errores en el sistema de venta, los senadores reclamaron a Berchtold la necesidad de controlar, organizar y restringir los accesos a las plataformas de venta para proteger al comprador de posibles fraudes. "Si bien los bots no lograron penetrar nuestros sistemas ni adquirir boletos, el ataque nos obligó a reducir la velocidad e incluso a pausar nuestras ventas", justificó el empresario.

Las canciones de Taylor Swift durante el macrojuicio

Mientras se desarrolla la investigación sobre lo ocurrido, los senadores están exponiendo sus argumentos en las vistas previas. Taylor Swift no ha testificado pero sí ha estado presente en la sala gracias a las referencias de los senadores, que defendían la postura de los afectados por el fraude y pedían a Ticketmaster que se tomasen medidas.

"Ticketmaster debe mirarse en el espejo y decir "Soy yo, yo soy el problema", decia el senador Blumenthal, el estribillo de la canción Anti-Hero, en la que Taylor canta It's me, hi, i'm the problem, it's me.

El senador Lee escogió otro tema de Midnights, Karma, para parafrasearlo. "El karma es un pensamiento relajante, ¿no sientes envidia de que para ti no?", dijo. (Karma is a relaxing thought, aren't you envious for you it's not?)

Lee también destacó un verso de Blank Space cuando aseguró que limitar la venta de entradas como proponía Ticketmaster era "una pesadilla disfrazada de sueño" (Nightmare dressed like a daydream).

Para dar paso a su compañera, la senadora Amy Klobuchar, Lee afirmó que "ella es la capitana de las cheerleaders y él solo está en las gradas",verso de la canción You Belong with Me. (She's Cheer Captain, and I'm on the bleachers).