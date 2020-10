El sensual baile de Camila Cabello a ritmo de King Africa

Demi Lovato ha decidido que ya no quiere hacer más dietas para conseguir tener un cuerpo que no es el suyo natural. La cantante ha publicado una foto mostrándose orgullosa de su imagen tras haber abandonado la dieta y resalta especialmente el cambio que han experimentado sus pechos: "¡Tengo las tetas que quería! ¡Esto no es un sujetador push-up ni una operación de pecho!", escribe entusiasmada.