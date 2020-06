Camila Cabello habla por primera vez de su trastorno mental

Con motivo del mes de la Salud Mental, la revista WSJ Magazine ha publicado un artículo especial firmado por Camila Cabello. La cantante ha explicado por primera vez que padece trastorno obsesivo compulsivo, conocido como TOC, pero también ha hablado abiertamente de otros problemas psicológicos como la ansiedad.

La intérprete de 'Señorita' relata su lucha contra los pensamientos obsesivos y comportamientos compulsivos que le provocaron dolores de cabeza crónicos y problemas con el sueño. Y, expone que todo esto le haya provocado un "distanciamiento en algún momento", que quizás sus seguidores sintieron pero los que más lo notaron fueron sus "seres queridos".

Por otro lado, Camila Cabello también confiesa que en algún momento se ha sentido avergonzada por verse como una persona débil y sentir que no podía hablar de sus problemas: "No quería contar lo que estaba pasando por la misma razón que muchos de nosotros no queremos hablar de lo que se siente estar en guerra en nuestras mentes y en nuestros cuerpos".

Sin embargo, el tiempo hizo ver a la artista que hablar de lo que sentía era una solución para poner fin a sus "batallas internas", y es que "Negar mi sufrimiento y fustigarme a mí misma no ayudó. Necesitaba decir esas tres palabras revolucionarias: 'Yo necesito ayuda'".

Ahora, Camila Cabello ha aprendido a vivir con sus trastornos mentales y hasta se sincera diciendo que "ahora la ansiedad y yo somos buenas amigas. La escucho, porque sé que solo está tratando de mantenerme a salvo, pero no le presto demasiada atención. Y no le dejo tomar ninguna decisión por mí".

Y termina su artículo diciendo que se siente "más saludable y más conectada conmigo misma, y rara vez hoy sufro algún trastorno obsesivo compulsivo" y, aunque "la ansiedad va y viene" la siente "como una emoción más, un poco más difícil de manejar, pero ya no como algo que está consumiendo mi vida".