Shakira, Adam Levine, Usher y Blake Shelton unen sus éxitos en un medley

Como es habitual cada vez que empieza una temporada de The Voice, los miembros del jurado suben juntos al escenario.

Tras la marcha de Christina Aguilera y Cee Lo Green, el jurado de The Voice en Estados Unidos queda finalmente compuesto por Shakira, Adam Levine, Usher y Blake Shelton. Para arrancar esta nueva edición, han escogido uno de los grandes éxitos de cada artista para unirlos en un medley pero lo curioso es que ninguno canta el suyo propio.

De esta manera Blake Shelton canta el Whenever, Wherever de Shakira, que se le une más tarde para interpretar el Boys 'Round Here de él. Luego aparece Usher cantando Love Somebody de Maroon 5 con Adam Levine haciéndole los coros para terminar todos entonando el Without you de Usher.