A Shakira le encanta la aventura y el reino animal. Lo que ella no sospechaba era que por tanto querer acercarse a un león marino, este iba acabar dándole un buen mordisco. ¡Como lo lees! La de Barranquilla fue atacada por el bicharraco y rescatada por un hombre que no fue su chico, Piqué … ¿Quieres saber quién fue el 'tigre' que se lanzó a salvarla?

Shakira andaba de excursión viendo a animalitos de lo más diversos cuando decidió que quería más aventura y se acercó hasta un león marino para observarlo de cerca. Pero lo que la de Barranquilla no sabía era que el bicharraco de mimos no entendía nada de nada y la emprendió con ella.

Así que a Shakira se le quitaron casi de inmediato las ganas de seguir con su 'waka-aventura' animal y más cuando el león marino le asestó tal mordisco que le dejó la huella de sus dientes bien señalados en la muñeca. ¡Pobre Shaki!

No obstante, por allí pululaba un buen 'tigre' que acudió en su rescate. ¿Fue Piqué? ¡Nada de eso! El encargado de tal hazaña fue el hermano de la cantante, Tony, que no dudó en acudir en ayuda de su hermana cuando vio que esta estaba siendo atacada.

Más tarde la cantante publicaba en su Facebook la foto de su mano mordida por el león marino con el siguiente mensaje: “Imprudentemente me bajé a una roca para acariciarles y verles de cerca. De repente, uno de ellos saltó del agua tan rápido y con tanta fuerza que de pronto lo vi a tan solo un palmo frente a mí. Me miró, hizo un ruido impetuoso e intentó morderme. Todo el mundo gritó, yo incluida pero estaba tan paralizada por el miedo que no me podía mover, manteniéndonos el león y yo mirándonos fijamente.”

En definitiva, a día de hoy todo ha quedado en una anécdota para el recuerdo. Pero la próxima vez que Shakira quiera ir de 'Dora, la exploradora' se lo pensará dos veces…