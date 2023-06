Shannen Doherty desvela que sufre metástasis en el cerebro: "Así es como se ve el cáncer"

Shannen Dohertycontinúa sufriendo los terribles efectos del cáncer. Después de varios años enfrentándose al cáncer de mama, la actriz de Embrujadas ha contado en Instagram que tiene metástasis en el cerebro, aunque parece que ella se mantiene muy optimista con el tratamiento.

Ha subido un video en el que se la puede ver el su primer sesión de quimio, mientras lleva una especie de casco para que no le dañe. Lo ha acompañado de una pequeña reflexión sobre el tema: "12 de enero de 2023. El 5 de enero, mi tomografía computarizada mostró metástasis en mi cerebro. El vídeo de ayer mostraba el proceso de ajustarse para la máscara que usas durante la radiación en tu cerebro".

"12 de enero, tuvo lugar la primera ronda de radiación. Mi miedo es obvio", ha confesado Shannen.

La actriz también ha aclarado que es "extremadamente claustrofóbica" y "le han pasado muchas cosas en la vida". " Soy afortunada porque tengo grandes médicos como el doctor Amin Mirahdi y los increíbles técnicos en Cedar Sinai. Pero ese miedo... La agitación... el momento de todo... Así es como se ve el cáncer", ha explicado.

En pocos minutos, este post se ha llenado de comentarios de fans animándola a seguir siendo optimista mientras sufre cáncer.

El cáncer de mama que sufrió en 2020

No es la primera vez que Shannen hace público que tiene esta enfermedad. En 2021, cuando se celebraba el Día mundial contra el Cáncer, subió dos imágenes a Instagram en los que se veía su día a día. En una aparece con un algodón en la nariz, taponando una hemorragia, y en otra tumbada sobre la cama con evidente malestar.

"Para el mes de concientización sobre el cáncer de mama, me gustaría compartir más sobre mi propio viaje personal desde mi primer diagnóstico hasta mi segundo. ¿Es todo bonito? NO, pero es sincero y mi esperanza al compartirlo es que todos seamos más educados y estemos más familiarizados con el cáncer", escribió.

"En 2015 me diagnosticaron cáncer de mama. Me sometí a una mastectomía e hice quimioterapia y radiación. Tuve muchas hemorragias nasales por la quimioterapia. No estoy seguro si alguno de vosotros experimentó esto. Yo también estaba más que cansada. Me animé poniéndome un divertido pijama que me regaló mi amiga Kristy. ¿De verdad me animaron? ¡¡Sí!! Jajaja. Me veía ridícula y en esa ridiculez, pude reírme de mí misma. Encontrar el humor me ayudó a superar lo que parecía imposible. Espero que todos encontremos el humor en lo imposible", terminó.

Se puede ver como Shannen Doherty no tiene ningún problema a la hora de hablar de su estado de salud.