Shawn Mendes regala sus calzoncillos a Matty Healy de The 1975

Matty Healy, el vocalista de The 1975, ha recibido un regalo muy especial de parte de Shawn Mendes.

A través de Twitter, Healy escribió que su mánager le había dicho que el artista de Mercy iba a mandarle algo. Él deseaba que eso fuera los calzoncillos de la campaña de Calvin Klein que Mendes había hecho.

My tour manager said you are sending me a present @ShawnMendes it better be them iconic underpants