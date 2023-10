Ed Sheeran cuenta cómo fue fumar marihuana con Snoop Dogg: "No podía ni ver"

Ed Sheeran vuelve a copar los titulares.

El músico británico lanzó el pasado 29 de septiembre su séptimo disco Autumn Variations, un álbum con el que el intérprete de Shape of you regresaba a la escena musical en tiempo récord: solo habían pasado unos meses desde que editó 'Subtract', su disco más vulnerable, en mayo de 2023.

Sin que haya dado tiempo a que se calme la novedad musical del artista en los medios de comunicación, el cantante vuelve a convertirse en protagonista por sus declaraciones en el podcast del presentador de televisión y cómico Conan O’Brien, Needs A Friend. Entre confesión y confesión, Ed ha detallado su anécdota con el rapero Snoop Dogg, en la que también estaba acompañado por el mítico actor Russell Crowe.

Todo sucedió en el backstage del concierto del rapero de 51 años en Melbourne, Australia, a principios de este mes. Allí se encontro a Snoop y su esposa y Crowe. Aunque ha admitido que no es un gran fumador, el cantante no quería perder la ocasión de poder decir que había fumado con el mismísimo Snoop: "Pensé: supongo que en algún momento de la noche tengo que hacerlo, solo para decir: 'Fumé con Snoop Dogg'... Así que fumé un poco y pensé: 'No me siento tan mal. Esto es bueno'. Luego fumé un poco más, y un poco más...", cuenta entre risas el cantante de 32 años.

La conversación se puso lo suficientemente interesante para que el compositor perdiera la noción del tiempo y las caladas, hasta que miró a Snoop y se dio cuenta de que se le había nublado la vista. Incluso hay vídeo del momento en que coincidieron en el backstage.

Los pulmones del británico no aguantaron el ritmo del veterano Snoop Dogg cuando se trata de fumar.

Con todo, Ed Sheeran reconoció que conoce a alguien que es mayor fumador que el rapero, el mayor que ha conocido hasta el momento: el cantante Burna Boy.