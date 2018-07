Ed Sheeran revela el tamaño del paquete de Harry Styles

Aunque las últimas semanas han sido un poco duras para el fandom Directioner, ahora están de enhorabuena. Uno de los mitos más comentados ha sido revelado: Ed Sheeran ha confesado el tamaño del paquete de su amigo Harry Styles.

Ha sucedido durante una entrevista con la revista ZM Online, de Nueva Zelanda. Todo comenzó en la ronda de preguntas de sus fans y una de ellas abordó el tema: “¿Fue Little Things escrita sobre las "pequeñas cosas" de One Direction?” (recordar que Little Things fue escrita por Ed Sheeran para el disco Take Me Home de One Direction). Después de leerlo en voz alta y entre muchas risas, Ed Sheeran recordó la famosa y polémica foto de Harry desnudo que se filtró en 2012 asegurando que fue el mismo Styles quien la subió a la red: “él filtró su propia imagen, creo que eso es asombroso, él pensó algo como ‘nadie sabe, así que sólo se los voy a mostrar”.

Acto seguido, volvió a la pregunta inicial y confesó que "Harry definitivamente no tiene una cosa pequeña, así que no, no escribí ‘Little Things' sobre cosas pequeñas”. Así que ¡ahí queda! Uno de los mejores amigos de Harry Styles como es Ed Sheeran lo ha sacado a la luz: Harry Styles puede presumir de buenos atributos.