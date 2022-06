Brad Pitt se abre en canal en la revista GQ. El actor de 58 años concede una extensa y sincera entrevista ilustrada con un increíble Photoshop de la artista Elizaveta Porodina, que convierte al intérprete en protagonista masculino de La muerte de Ofelia.

El actor se sienta con la escritora Ottessa Moshfegh en su casa de Craftsman. "Ésta fue la primera casa que compré cuando gané algo de dinero, allá por 1994", cuenta el intérprete, que compró la residencia a la actriz Cassandra Peterson, conocida por Elvira, reina de las tinieblas.

Pitt habla en esta entrevista sobre sus inquietudes, sus problemas pasados y sus sueños futuros. A Pitt, que duerme siempre con una libreta y un bolígrafo en la mesilla, le gusta escribir lo que sueña mientras duerme. Lo hace nada más despertarse. "Me he dado cuenta de que es muy útil. Tengo curiosidad por lo que pasa en mi cabeza cuando no manejo el timón", apunta el intérprete, que llena esta charla de frases reveladoras.

"De un tiempo a esta parte, me veo ya en mi última etapa".

"Aquí en California se habla mucho de ‘ser tu auténtico yo’. Me he comido mucho la cabeza con eso. ¿Qué significa ‘auténtico’? [Para mí], se trata de aceptar esas cicatrices profundas que todos tenemos".

" Siempre me he sentido muy solo. Solo cuando era pequeño, solo incluso aquí, y hasta hace poco no me he sentido más arropado por mis amigos y mi familia. Hay un verso de Rilke, o de Einstein, te lo creas o no, que trata sobre cómo vivir en la paradoja de albergar un dolor muy grande y al mismo tiempo sentir una alegría de verdad. Eso es madurar, crecer como persona”.

Solo cuando era pequeño, solo incluso aquí, y hasta hace poco no me he sentido más arropado por mis amigos y mi familia. Hay un verso de Rilke, o de Einstein, te lo creas o no, que trata sobre cómo vivir en la paradoja de albergar un dolor muy grande y al mismo tiempo sentir una alegría de verdad. Eso es madurar, crecer como persona”. "Creo que durante algunos años sufrí una depresión leve, y hasta que no la he superado, hasta que no me he aceptado totalmente, con lo bonito y con lo feo, no he podido sentir esos momentos de alegría".

"La música me da mucha alegría. Creo que la alegría ha sido algo que he descubierto más tarde en la vida. Siempre me dejaba llevar por la corriente, iba por el mundo un poco sin rumbo, pasaba de una cosa a otra".

“Puede que mi corazón esté roto. Así que cuando siento cosas, cuando se me activa el corazón, duele".

Brad Pitt aprovecha la oportunidad de la entrevista para hablar también de sus adiciones. En 2016, al separarse de Angelina Jolie, se sumó a un grupo de Alcohólicos Anónimos y durante el confinamiento decidió dejar de fumar.

"Estuve en un grupo de hombres estupendo, muy privado y selectivo, así que era seguro. Había visto lo que le había pasado a otros, como a Philip Seymour Hoffman, a quien le grabaron mientras vomitaba , y me pareció algo atroz".

, y me pareció algo atroz". "No puedo fumarme uno o dos al día. No está en mi carácter. Voy a por todas. He perdido mis privilegios".

La entrevista también le da la oportunidad de contar qué es vivir con prosopagnosia o ceguera facial, la incapacidad de reconocer la cara de las personas. El problema surge cuando está en entornos sociales, sobre todo en fiestas. Le cuesta recordar a la gente nueva que conoce, reconocer sus caras, y teme que eso pueda crear la impresión de que es una persona fría y distante, egocéntrica.

"¡Nadie me cree! Quiero conocer a alguien a quien le pase lo mismo".

Al marido de la entrevistadora le ocurre y eso le da tranquilidad. Brad Pitt al fin sabe de alguien que tiene el mismo problema y ella, al ver su mirada intensa, escribe: "Es lo opuesto a un tío que te haría un feo en una fiesta. Quiere verte el alma".