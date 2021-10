Soraya Arnelas anuncia el nacimiento de su segunda hija, Olivia

Soraya Arnelas y Miguel Ángel Herrera se han convertido en padres por segunda vez. Según ha anunciado la revista Semana en exclusiva, la cantante ya habría dado a luz, cuatro años después de que la pareja diera la bienvenida a Manuela, su primera hija.

De hecho, la pequeña Olivia y su madre ya están en casa, viviendo sus primeros días tras el parto. Tal y como han comentado Soraya y su pareja, Olivia es una "muñequita preciosa. Es una bebé muy buena y tranquila". La hija de la cantante nació por cesárea en el hospital San Rafael de Madrid y pesó 2,700 kg.

Soraya también ha anunciado el nacimiento de su hija en sus redes sociales: "Tu nombre te hace justicia pequeña Olivia, 'La que trae La Paz'", escribía la cantante en una fotografía de ella todavía en estado de embarazo y de un pequeño conjunto de ropa de bebé.

El nacimiento de la pequeña Olivia llega días antes de la fecha prevista, pues según anunciaba la cantante, todo apuntaba a que nacería el próximo 10 de noviembre, según habían estipulado los médicos.

Soraya compartía hace apenas unos días una imagen de su avanzado estado de gestación, que había acabado por dejarla sin ombligo. Así, mucha gente flipaba con los secretos mejor guardados detrás del embarazo de la cantante, que no ha dudado en enseñar todo el proceso durante estos ocho meses.

¿Por qué se llama Olivia?

El nombre de la segunda hija de Soraya y Miguel Ángel tiene una historia detrás. Y es que, aunque la pareja estaba convencida de que este nuevo bebé sería un niño, al que tenían previsto llamar Mauro, finalmente descubrieron que era una niña.

En busca de nombres para la pequeña, siguiendo "señales", la cantante explicó cómo tomaron la decisión: "De repente paré el coche en un semáforo y vi un cartel que ponía Olivia, que era un nombre que ya nos gustaba", comenta la artista. Sin embargo, la decisión definitiva llegó más tarde, después de que la pareja decidiera plantar "tres olivos" en el jardín de su nueva casa a las afueras de Madrid. Además, la pareja también aseguraba que Olivia "es un nombre que va muy bien con Manuela".

La pareja, que esperaba un niño, no deja de plantearse la posibilidad de añadir un quinto miembro a la familia en el futuro. Soraya se sinceraba sobre su ilusión por tener un varón: "Manuela es una niña tan especial para nosotros y para toda la familia, que de alguna manera, como madre, no quería hacerle sombra con una hermana. Yo quería que fuera mi única niña".

¿Por qué Olivia ha nacido por cesárea?

Tal y como anunció días antes del parto, la pequeña Olivia ha nacido por cesárea. Así lo explicaba su madre, Soraya, unos días antes del esperado momento en un 'preguntas y respuestas' a través de su cuenta de Instagram.

Ahí, la cantante admitía los motivos por los que no tendría un parto natural con su segunda hija: “Con el parto de Manuela apreté demasiado. Me desprendí la uretra y me han construido un tabique. Ya veis, brutita yo”, explicaba frente a cámara tras haberlo comentado en otras ocasiones sin entrar en profundidad.

La intérprete de Qué bonito reconocía también que no estaba nerviosa por la llegada de su pequeña: “Trato de no pensarlo, la verdad. Si hay algo que me ha enseñado la pandemia es a vivir el día a día […] Al final, la vida mejor no planteársela”.