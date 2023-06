Soraya Arnelas comparte una foto de su boda sorpresa con Miguel Herrera

El amor está en el aire y sino que se lo digan a Soraya Arnelas, que en menos de un mes celebra su fiesta de compromiso con Miguel Herrera. La pareja ha organizado un gran evento junto a 250 familiares y amigos en Cáceres, pero este viernes han dado una gran sorpresa.

La cantante y el modelo ya están casados. El enlace tuvo lugar el pasado 7 de junio en el Ayuntamiento de Villar del Olmo (Madrid). Acudieron siete personas, entre las que se encuentran sus dos hijas y la madre de la artista.

Para conmemorar un momento tan bonito, Soraya ha colgado en Instagram una fotografía junto a Miguel en la boda.

"Just married. El día 7 de Junio era nuestro aniversario y cumplíamos 11 años juntos. Ese mismo día fuimos a casarnos Aunque aún queda lo mejor.. LA FIESTA … Un pasito más en nuestra pequeña familia", ha dicho emocionada en sus redes.

Como se puede ver en la foto, los dos han escogido looks en tonos blancos para la ceremonia. Mientras ella llevó un traje chaqueta blanco, él optó por una chaqueta color crema, una camiseta blanca y unos pantalones negros.

Quién es Miguel Herrera, el marido de Soraya Arnelas

Miguel Ángel Herrera es la pareja de Soraya desde hace más de 10 años. La cantante y el modelo se conocieron en un desfile de moda poco después de que la cantante tuviese un sueño premonitorio: "Me despertaba en un campo de fútbol y había un portero vestido de amarillo, rubio. Cuando me desperté sentí en el pecho que me había enamorado dentro de ese sueño".

Pese a ese enamoramiento onírico, Soraya recuerda que al principio no tenía intenciones con su hoy futuro marido: "Intenté endiñárselo a Marta Sánchez una noche que salimos de fiesta. Al principio no lo quería ni siquiera para mí".

El marido de Soraya y padre de sus hijas Manuela y Olivia es modelo y excandidato a Míster España. En 2009 se presentó al concurso representando a la provincia de Cádiz. Lleva trabajando en la moda desde los 19 años, desfilando en pasarela como 080 Barcelona Fashion y trabajando para marcas muy conocidascomo Custo o Mango.

A esto hay que sumar su faceta de empresario, ya que tras nacer su hija Manuela puso en marcha la aventura empresarial Chochete, la marca de ropa que creó junto a Soraya. El nombre de la firma es refiere al término cariñoso que se usa en Andalucía para referirse a un ser querido. Su hija Manuela utilizaba para saludar a la gente esta palabra y de ahí surgió el nombre de la marca.