Soraya muestra su cuerpo antes de cumplir los 38 años: "Me quiero y me cuido"

Cuando Soraya participó en Tu Cara Me Suena, los jueces no se cansaron de repetirle que era una de las concursantes más trabajadoras que había pasado por el programa de Antena 3. La cantante se preparaba a conciencia para cada imitación, y lo cierto es que ese es el modus vivendi de la artista: esforzarse y trabajar para conseguir la mejor versión de sí misma.

Soraya Arnelas está a punto de cumplir 38 años y echando la vista atrás, la cantante ve reflejado en su cuerpo el cansancio y las secuelas de una vida exprimida hasta el último jugo. Ha sido madre, ha cumplido su sueño de ser artista, tiene a su lado a su "alma gemela"... Sin embargo, lejos de acomplejarse, Arnelas se fotografiado sin camiseta y tumbada sobre una esterilla de yoga y ha compartido un mensaje de lo más motivador.

"En unos días cumplo 38 años, he sido madre, llevo 15 años trabajando sin parar, excepto este que me ha dejado vivir mi vida más tranquilamente. Me quiero y me cuido. Por dentro y por fuera. Lucha por conseguir la mejor versión de ti. No te conformes!", exclama ante sus 350.000 seguidores.

Lo cierto es que la cantante está en buena forma física, por eso sus seguidoras no dudaban en preguntarle por su alimentación. "¿Llevas una dieta estricta? Cuéntanos un día tuyo que comes", comentaba una seguidora. "No nada, no llevo dieta, como sano y cuando quiero algo realmente lo como ... pero compenso!", respondía ella.

El pasado mes de julio la cantante cortaba por lo sano y decidía volver al look rapado, mucho más fresquito, cómodo y adecuado para los meses de verano.

"Ya veis, hacía muchísimo calor en Extremadura y he vuelto al rapado. Teniendo al peluquero en casa... Mi primo Antonio me ha rapado al cero, todo esto de aquí, todo esto de abajo", decía en un vídeo en el que enseña el corte, que ahora ya no es tan extremo como en aquel momento.