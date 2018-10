Soraya responde a las acusaciones de homófoba, racista y maltrato animal

"Racista, homófoba y maltrato animal", esto es lo que se ha relacionado con Soraya Arnelas durante los últimos días en las redes sociales. Todo empezó por unas declaraciones que la cantante hizo sobre la censura china en un programa previo a Eurovisión: "¿Pero van a hablar los chinos con la cantidad de videoclips en los que hay mariquitas? Con esos cantantes chinos que parecen más señoras que las señoras".

Al parecer, algunas personas se tomaron este comentario con un punto de humor en un ataque racista hacia los chinos y homófobo hacia los "mariquitas".

Además, la artista fue vista en una corrida de toros acompañando a un familiar, por lo que también fue tachada de apoyar el maltrato animal al acudir a un evento de este tipo.

Pero Soraya, que aunque está pasando por un gran momento profesional con su participación en Tu Cara Me Suena, no ha querido dejar pasar por alto estas "bonitas palabras" como ella las llama de forma irónica.

"“Homófoba, asesina de animales y racista” Esas son las “bonitas” palabras que he leído estos días sobre mi. No me afectan. El que me conoce sabe que esas palabras no me representan", empieza defendiéndose en su perfil de Instagram con este texto junto a un selfie donde la vemos con gesto serio y vestida de negro.

"No soy racista. Me dedico a ayudar a animales y los tengo y cuido en casa desde hace años, haber ido a una corrida de toros para acompañar a un familiar no me hace ser taurina ,de hecho no lo soy ni lo apoyo.", continúa.

"¿Homófoba yo? Quièn se cree eso? Pues eso, podéis seguir insultando y difamando. Mi conciencia está muy tranquila. Seguimos trabajando ! 😉", finaliza para zanjar de una vez todas estas acusaciones sin fundamento.