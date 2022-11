Soraya zanja la polémica sobre los invitados a su boda: "¿Podemos parar ya?"

Soraya Arnelas se casa. La cantante, que tenía previsto pasar por el altar el 11 de septiembre de 2020 y que tuvo que cancelarlo por la crisis del coronavirus, quiere retomar sus planes de boda con Miguel Ángel Herrera.

La artista lo ha contado en una reciente entrevista, en la que ha hablado de la lista de invitados. Soraya no tiene intención de que ese día la acompañe ningún compañero de Operación Triunfo.

"No va a estar Edurne en mi boda ni ningún compañero de OT de mi edición", ha reconocido en la revista Semana, en la que ha explicado el porqué de esta decisión. "No van a estar porque no tengo apenas contacto con ello. No quiero una boda de compromisos: el amigo de mi padre, el señor que trabaja con mi madre… Que los que estén realmente se emocionen de que dé el paso".

Revuelo por las palabras de Soraya

Las palabras de Soraya no han pasado desapercibidas en redes sociales y muchos seguidores del talent musical han hablado de rivalidades.

A ellos les ha escrito un mensaje tajante. "A nadie le importa a quién invito o no a mi boda el día que me case… ¿Podemos parar ya de tratar de enfrentar a compañeros innecesariamente? Parece que os gusta", ha escrito la cantante, que curiosamente sí tiene relación con una triunfita de una edición anterior, Chenoa.

Soraya y Chenoa tienen gran amistad y, de hecho, la primera estuvo en la boda de la presentadora de Tómatelo menos en serio, el late night de los jueves y viernes en Europa FM

"Somos amigas y tenemos contacto diario", ha justificado en la entrevista.

Los compañeros de Soraya en Operación Triunfo 2005

Soraya es, junto a Edurne, la participante de Operación Triunfo 2005 qué más éxito ha tenido en su carrera musical. La artista coincidió en esa edición con Sergio Rivero, Guille Martín y Idaira Fernánde.z

Quién es Miguel Ángel Herrera, el futuro marido de Soraya

Miguel Ángel Herrera es la pareja de Soraya, padre de sus dos hijas —Manuela y Olivia— y su futuro marido.

El modelo sevillano y la cantante extremeña llevan juntos una década y quieren dar este paso lo antes posible. "Quiero hacer una fiesta y compartirla con todos. El tiempo pasa y mis padres se hacen mayores. Ahora que no hay bajas quiero cuanto antes celebrar la vida", explica Soraya en la revista.

Lo curioso de su historia es que Soraya no se fijó en Miguel Ángel Herrera cuando lo conoció. De hecho, pensó en otra amiga al verlo. “Intenté endiñárselo a Marta Sánchez una noche que salimos de fiesta. Al principio no lo quería ni siquiera para mí”, contó sobre el que pronto será su marido.