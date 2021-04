Susi Caramelo cuenta por qué rechazó a Leo Messi cuando el futbolista la invitó a su casa una noche

Susi Caramelo es todo un libro abierto y cuando se le tira de la lengua, no hay quién la pare. La humorista ha relatado en el último programa de Ilustres Ignorantes qué ocurrió la noche se cruzó con Leo Messi en una discoteca y el futbolista la invitó a su casa.

Este inesperado encuentro ocurrió hace ya bastantes años en una conocida discoteca de Barcelona, y aunque Caramelo no ha querido dar una fecha concreta, cabe recordar que el futbolista mantiene una relación con su mujer Antonella desde 2007.

"Hace muchos años, estaba saliendo con un tío (...) y una noche nos fuimos al Catwalk de Barcelona. Y en eso que estaba yo en la zona VIP, una de las pocas veces que no me había colado, y me voy al baño. Había un pequeño hall y de repente me encuentro a tres chavalitos: había un chico y una chica y otro chavalín. Y decían: 'Bueno, Lionel, te esperamos fuera y decidimos qué hacemos'. Vamos, que me meto a mear y yo me estoy quedando con la copla", contaba la humorista, dicharachera, sabiendo que tenía un "bombazo" entre manos.

Se cruzaron a la salida del baño en una discoteca

Haciendo gala de su irreverente humor, Susi Caramelo decidió acercarse a aquel misterioso chaval y hacerle un juego de palabras con su nombre.

"Total, que salgo de mear, me estoy lavando las manos y de repente solo estaba el chavalín este sentado en un sofá que había en el hall. Y yo que soy muy simpática, que hablo con todo dios, le digo: '¿Te llamas Lionel? ¿Como las lionesas? ¿Y a ti de qué te gustan: de crema, de nata o de chocolate?' Creo recordar que me dijo de crema, porque le dije que a mí también, aunque se lo habría dicho igual solo por caerle bien. Total, que me piro", continuaba la joven, que en ese momento todavía no se había dado cuenta de que estaba hablando con uno de los mejores y más reconocidos jugadores de fútbol.

"¿Qué haces ahora?"

La noche transcurrió con normalidad hasta que el club apagó las luces y la música. Era el momento de que cada mochuelo se fuese a su olivo, pero Messi quería continuar conociendo a la chica de los chistes.

"Y salgo para fuera y empiezan a encender las luces de la discoteca y a echar a la gente. Y en un momento dado veo al chavalín este que va a la cabina del DJ, se despide de él, y luego lo veo que me mira y me empieza a hacer caritas, a sonreír. Nos empiezan a echar y cuando voy saliendo viene el pavo hacia mí y me dice: '¿Qué haces ahora?' Y yo le dije que iba a esperar fuera al tío con el que había venido y tal", contaba Susi Caramelo, que a continuación se daría cuenta de quién era realmente el hombre que había coqueteado con ella.

"Cuando acabo la frase y voy a bajar las escaleras del Catwalk, de repente viene una marabunta de gente y empiezan: '¡Leo! ¡Leo! ¡Leo!' Acorralan al chaval, me quedo yo en una esquina y digo: '¿Quién es este tío?' Y me dicen: 'Es Leo Messi, el mejor jugador de fútbol del mundo'. Digo: '¡No me jodas! Que le acabo de decir que estoy con otro", explicaba Caramelo, todavía indignada por no haberse dado cuenta de la identidad del astro argentino.

El segundo intento

Pero la cosa no quedó ahí y Leo Messi volvió a intentar que Susi Caramelo se fuese a casa con él. Eso sí, en principio la invitación era para pasar un rato divertido en una fiesta, aunque ya sabemos la realidad de esas propuestas puede ser distinta...

"Y ya estaba yo en la calle donde tenía el coche aparcado y de repente viene Leo Messi otra vez: '¿Te vienes a mi casa? Que vamos a hacer una fiesta, vamos unos amigos y unas amigas", insistió el futbolista.

Aunque en ese momento Susi Caramelo ya se había dado cuenta de que el mismísimo Leo Messi le había puesto ojitos, la humorista terminó rechazando la invitación del deportista por un tema económico.

"Y yo me hubiera ido, porque a una fiesta de futbolistas no te invitan todos los días. ¿Pero sabéis por qué dije que no? Era tan pobre que si voy a casa de ese tío no me echan de allí ni con tarjeta roja. Y le dije que no porque no tenía un duro, porque si iba, ¿cómo pago el parking cuando vuelva? Total, que esta es la historia de cómo rechacé a Leo Messi, se me pasó el tren. Y lo peor es que a los dos días el otro pavo me dejó", terminaba la presentadora.