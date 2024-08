Los Swifties reaccionan a los conciertos cancelados de Taylor Swift: "El mundo es un lugar aterrador"

Te interesa Taylor Swift, horrorizada ante el ataque armado a una clase de yoga en su honor

Los seguidores de Taylor Swift y la propia artista han sufrido un duro golpe esta semana. La estadounidense se ha visto obligada a cancelar sus tres conciertos con The Eras Tour en Viena por una alerta terrorista.

Se esperaba que hasta 60.000 personas acudieran a cada uno de los shows, además de otras 20.000 presentes en los alrededores del Estadio Ernst Happel. La promotora de Taylor Swift ha anunciado que suspendía los conciertos "por la seguridad de todos".

Los fans de Taylor Swift, denominados los 'Swifties', no han tardado en reaccionar al anuncio en redes sociales. Entre otros, destacan los mensajes de apoyo a los asistentes que no podrán vivir la experiencia de The Eras Tour, así como la defensa de que la cancelación era la decisión correcta a tomar.

A favor de la cancelación del concierto

La mayoría de los comentarios que llegan desde el fandom de Taylor Swift defienden la cancelación de los conciertos.

"Sinceramente, por muy triste que esté por esto, preferiría tener a todos los 'Swifties', a Taylor y a mí mismo a salvo de cualquier daño. El mundo es un lugar aterrador. Esto realmente apesta, pero es la decisión correcta", dice uno de los comentarios más populares en la publicación de la promotora.

En contra de la cancelación

Muy sonado ha sido un vídeo de cinco chicas que, al parecer, iban a acudir a uno de los conciertos de Taylor Swift en Viena. El grupo de amigas ha publicado un vídeo donde aseguran que están pensando en cambiar su "gusto musical" tras la cancelación de los shows.

Muchos fans han criticado este vídeo, diciendo que una alerta terrorista no es el mejor contexto para publicar este tipo de cosas en redes sociales, sobre todo cuando el objetivo de la cancelación es salvaguardar la seguridad de los asistentes. De hecho, esto es un hecho casi inédito, ya que esta es la segunda vez que Taylor Swift cancela un espectáculo en toda su carrera musical.

Preocupación por los fans en Viena

Los fans de Taylor Swift que no iban a acudir a los conciertos de Viena también se han pronunciado al respecto. Muchos de ellos han defendido la cancelación y han mostrado su preocupación por los 'Swifties' que están en la ciudad estos días.

Un perfil de X (antes Twitter) ha pedido a los fans que estén en Viena que no utilicen merchandising de Taylor Swift por la calle por cualquier posible ataque que pudieran sufrir. "Por favor, si estás en Viena (o en una zona cercana), evita llevar cualquier tipo de merchandising de Taylor durante los próximos días. Les envío a todos mucho amor y, por favor, manténganse a salvo", ha escrito.

En defensa de las críticas a Taylor Swift

Otra parte del fandom de la estadounidense ha salido a defender a su ídolo por las críticas recurrentes que recibe por no posicionarse políticamente en asuntos internacionales, como el conflicto entre Palestina e Israel. Los fans aseguran que Taylor Swift es una figura demasiado mediática, y que opinar sobre temas complicados puede poner en peligro la seguridad de sus conciertos por todo el mundo.

"No entienden lo aterrador que debe ser para ella saber que cualquier cosa que diga puede costar la seguridad de más de 80.000 personas cada noche. Se mantuvo lo más neutral posible, ¡y aun así sigue siendo un objetivo! Por desgracia, cualquier gran acto social es peligroso hoy en día...", ha escrito otro fan en la publicación de Instagram de la promotora.