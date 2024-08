Taylor Swift no es la única: Ariana Grande sufrió un atentado terrorista en Manchester en 2017

Taylor Swiftse ha visto obligada a cancelar sus tres conciertos multitudinarios en Viena, los cuales iban a tener lugar los días 8, 9 y 10 de agosto en el Estadio Ernst Happel.

Las autoridades han confirmado que existía una amenaza terrorista que ha dejado a dos personas detenidas, quienes tenían planeado atentar durante el espectáculo. "Con la confirmación de los funcionarios del gobierno de un plan de ataque terrorista en el Estadio Ernst Happel, no tenemos más opción que suspender los tres shows programados por la seguridad de todos", ha informado la promotora de Taylor Swift.

El Atentado de Mánchester de 2017 en un concierto de Ariana Grande

Lo ocurrido en Viena ha traído a la mende de muchas personas el atentado que sufrió Mánchester (Reino Unido) el 22 de mayo de 2017 durante un concierto de Ariana Grande. El suceso tuvo lugar en el Manchester Arena durante la gira Dangerous Woman Tour.

18.000 personas acudieron al concierto, el cual sufrió una explosión a las diez y media de la noche fuera del recinto, el cual causó 22 muertos y 116 heridos. El responsable del atentado también murió, ya que utilizó un artefacto explosivo improvisado en forma de ataque suicida.

Al día siguiente de lo ocurrido, el Estado Islámico de Irak y el Levante aseguró que había sido el responsable del atentado, confirmando que se trataba de un ataque terrorista.

Ariana Grande y Miley Cyrus en el concierto benéfico | Getty Images

Tras lo ocurrido, Ariana Grande se mostró muy afectada en una publicación en su perfil de Twitter (ahora X): "Rota. Desde el fondo de mi corazón, lo siento mucho. No tengo palabras", escribió.

La artista estadounidense decidió suspender el resto de su gira internacional Dangerous Woman Tour y organizó un concierto benéfico también en Mánchester en homenaje a las víctimas para recaudar fondos destinados a sus familiares.

Este evento tuvo lugar el 4 de junio de 2017, unos días después del atentado. Se denominó One Love Manchestery acudieron unas 55.000 personas. Se recaudó un total de 17 millones de dólares y contó con la participación de multitud de artistas que se unieron a Ariana Grande. Entre ellos, acudieron Miley Cyrus, Katy Perry, Justin Bieber, Coldplay o The Black Eyed Peas.

Además, Grande y sus seguidores proclamaron de manera natural One Last Time como la canción-homenaje para los afectados del atentado. Se trata de un tema de la estadounidense publicado en 2015 que, durante el concierto benéfico, interpretaron junto a Grande todos los artistas invitados al One Love Manchester (de hecho, la canción dio nombre al propio evento benéfico).