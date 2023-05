Tamara Falcó cuenta detalladamente la polémica con las diseñadoras de su vestido de novia

A menos de dos meses de su boda, Tamara Falcó se ha quedado sin vestido de novia.

Sophie et voilà, marca española que iba a diseñar el vestido, ha roto lazos con la marquesa, y lo ha hecho público a través de un comunicado en el que alega que Tamara buscaba un resultado que hacía peligrar su "ética empresarial" respecto a la "autoría original del diseño".

La ganadora de MasterChef Celebrity ha contado su versión de los hechos en El Hormiguero, programa del que es colaboradora.

"Nada la verdad es que empezamos con estas diseñadoras y yo tenía en mente un vestido que había visto desde hacía un montón (...) buscando un vestido para la boda de mi hermana, di con un vestido que se lo enseñé a ella y no le gustó y yo pensé pues a mi me encanta, entonces ese vestido siempre se me quedó detrás, pero como no había novio ni había nada pero de repente me caso", ha comenzado contextualizando Falcó.

"Yo tenía esta inspiración, estas chicas vinieron a casa de mi madre y me dijeron, oye nos encanta la inspiración, te lo hacemos", ha recordado Tamara.

La Marquesa ha explicado que en la primera salió encantada, y cuando lo contó en el programa de Pablo Motos contó que tal le había ido: "Fenomenal, es mejor que la inspiración", expresó. "Dije la palabra inspiración y de repente empezó a haber como mucha tensión, 'no tendrías que haber dicho la palabras inspiración' le dijeron.

"Cuando llegué a la segunda prueba el vestido había cambiado completamente, con la mala para también que venia mi madre, y mi madre es muy exigente", ha continuado. "Fue todo superincómodo", ha confesado la colaboradora, explicando que cuando apareció con ese nuevo vestido se hizo el silencio en la sala.

Tamara ha contado que tenía un contrato a largo plazo con la firma durante un año, prolongable a dos, y que el vestido estaba dentro, aunque con varias condiciones: ella no cobraba por el vestido de novia, sino por el contrato de imagen en global y, si no le gustaba el vestido, no tenía por qué ponérselo, ha detallado, señalando que tiene muy buenos abogados.

La dueña de El Rincón ha revelado que fue todo muy desagradable y crudo, y que no tenía la necesidad de vivir eso, cuando la elección del vestido de boda debería de ser uno de los mejores momentos de su vida.

Finalmente Falcó se enteró de la ruptura definitiva con la marca a través del comunicado publicado por la misma.