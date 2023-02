Tamara Falcó se prepara para quedarse embarazada con Íñigo Onieva: "Será pronto"

Tamara Falcó e Íñigo Onieva han recuperado la ilusión después de darse una segunda oportunidad y están muy liados organizando su boda, que tendrá lugar el 8 de julio en el Palacio del Rincón. Sin embargo, todos saben cuál es el próximo paso que van a dar y la marquesa de Griñón ha hablado de ello en declaraciones a Diez minutos.

La hija de Isabel Preysler ha contado que está "nerviosa y estresada" por la boda, pero "muy emocionada". Aún así, están siendo unos preparativos muy laboriosos en los que ambos se han comprometido mucho: "Íñigo está muy involucrado y me quiere sacar cómo va a ser el vestido de novia, que todavía no sé si llevaré uno o dos".

Pero evidentemente, ya están pensando en formar una familia y Tamara está mentalizada de ello: "No me queda más remedio que quedarme embarazada pronto". Así que no hay fechas, pero el primer bebé de la pareja no tardará mucho en llegar.

Y aunque ella está muy enamorada del empresario, lo cierto es que su entorno todavía no confía en él tras sus infidelidades: "Mi madre se quedó muy sorprendida, y también mis amigos. Me decía que tenía que darles más tiempo porque ellos solo veían la parte negativa de la relación. Íñigo ha hecho sacrificios, ahora ya no trabaja en la noche".

La firma española que hará el vestido de Tamara Falcó

En La Marquesa, su documental para Netflix, ya la vimos fantasear entre los vestidos de la colección de novia de Carolina Herrera, pero finalmente Tamara ha optado por una marca made in Spain: Sophie et Voilà.

Se trata de una firma sostenible de vestidos de novia de alta costura con sede en Bilbao formada por y para mujeres. Definen sus diseños como minimalistas, modernos, elegantes y únicos para una mujer contemporánea.

La marca esta conformada por Saioa Goitia, directora general, y Sofía Arribas, directora creativa, y están encantadas de que Tamara les haya elegido para su gran día, pues creen que es una mujer que refleja perfectamente los valores de la firma.

"Nos encanta Tamara porque además de ser un referente en moda, nos encaja como una mujer moderna con valores que identifican a la perfección a nuestra marca, es un lujo que nos haya escogido para hacer el vestido que será el más importante de toda su vida", ha contado Goitia a la revista Hola. Arribas ha aputado que quiere "hacer el vestido perfecto para la novia perfecta".

Además de en Bilbao, la firma cuenta con otro atelier en Tokio y más de 90 puntos de venta repartidos por el mundo en lugares como Madrid, Berlín, París, Milán y Nueva York, entre otros.