Tamara Falcó, en profundidad: cómo perdió 20 kilos, la etapa en que pensó en ser monja, qué estudió y quiénes son sus ex

Tamara Falcó es una de las socialités más conocidas de nuestro país, que se ganó el cariño de España tras su paso por el talent culinario MasterChef Celebrity y que ahora se sienta cada jueves noche en El Hormiguero como una de las colaboradoras estrella del programa de Pablo Motos.

Pese a haber sido un personaje medianamente hermético, desde su salto a la televisión, su reality, su transformación en influencer y su relación con Íñigo Onieva, ahora conocemos un poco más de cerca a la marquesa de Griñón.

Tamara nació fruto de la relación deIsabel Preysler y Carlos Falcó, marqués de Griñón -de ahí el título nobiliario de la socialité, y es la sexta de nueve hermanos de los diferentes matrimonios de sus padres.

Manuel Falcó Girod (n.1964)

Alejandra Falcó Girod (n.1967)

Chábeli Iglesias Preysler (1971)

Julio Iglesias Preysler (1973)

Enrique Iglesias Preysler (1975)

Tamara Falcó Preysler (1981)

Ana Isabel Boyer Preysler (1989)

Duarte Falcó de la Cierva (1994)

Aldara Falcó de la Cierva (1997)

Tras su paso por los fogones de MasterChef, la cocina se convirtió en una de sus pasiones y se formó para convertirse en chef y, posteriormente, lanzó su propio libro de cocina, Las receta de mi madre. También esá muy ligada al mundo de la moda: le apasiona y trabaja con muchas marcas como Tous o Sisley.

En su apetada agenda con influencer, imagen de marca, chef, hija, novia y socialité, la marquesa siempre tiene hueco para Dios, y es que Tamara es muy devota y tiene una estrecha realción con la religión, uno de los grandes pilares de su vida.

La etapa en la que pensó en ser monja

En 2011 Tamara se reencontró con la religión y decidió centrarse en la fe. En ese momento tenía novio (Tomasso), pero su noviazgo no cambió. "No estaba dispuesta a dejar de tener relaciones con él. Pero justo cuando yo estaba asistiendo a las catequesis de Confirmación, le ofrecieron un trabajo en Italia y la relación se acabó de manera natural", contó en la Revista Misión.

Al año siguiente, en 2012, todo cambió. Fue ahí cuando dijo que no descartaba ser monja. "Hasta ahora Jesús no me ha llamado por ese camino", contó sobre por qué no había dado el paso.

Sigue sin llamarla, pero eso no significa que haya apartado la religión de su vida. De hecho en 2019 cumplió uno de sus grandes sueños, conocer al Papa Francisco, y en 2020 confesó que "la religión es lo más importante" de su vida.

Tamara ha contado que este reencuentro con la fe surgió en una librería. “El único libro que me llamó la atención fue la Biblia, empecé a leer, a ir a misa... Fue todo rodado. Me ha dado muchísima paz”, contó en 2012, un año antes de confesar: "La Biblia me atrapa porque en ella está escrita toda mi vida, en el sentido de que todo lo que me ha pasado a mí antes, ya está escrito en la Biblia. Hasta ese momento yo había vivido mi vida sin libro de instrucciones, y eso es la Biblia, nuestro libro de instrucciones".

Cómo perdió 20 kilos

A los titulares que protagonizó en 2012, le siguieron los de 2016. Esta vez por su significativo aumento de peso. Tamara Falcó engordó 20 kilos casi de la noche a la mañana y, según dijo en ¡Hola!, no se veía tan gorda.

Tamara Falcó, en noviembre de 2016 tras engordar 20 kilos

"Ese verano me quedé mucho tiempo en casa pensando en mis problemas y lo único que hacía era comer", contó en El Hormiguero cuando Pablo Motos le preguntó por el problema de tiroides que le hizo aumenta notablemente de peso. "Mi madre dice que casi no podía abrir los ojos. Decía: ¡Ay! ¡Sí! ¡Pobrecita! No se te ven los ojos", contó a Pablo Motos.

En esa etapa "desayunaba filete empanado y tortilla de patata" y atravesaba "un momento de mucho estrés emocional". Su familia fue determinante para decidir volver a recuperar el control.

Su hermano Enrique, al que le une una estrechísima relación, le puso los pies en la tierra cuando las empresas dejaron de llamarla. "Lo pasé muy mal. Muchos contratos que tenía firmados se cayeron. Algunas marcas me dijeron que mi físico no era el que requerían para sus productos. Me penalizaron", contó en Vanity Fair. "Mi hermano Enrique no lo comprendía. Me decía: 'Tamara, ¡no te pueden dejar sin trabajo por haber engordado!', añadió, reconociendo después que en parte entendía la situación. "Habían contratado una imagen y ya no era la misma, pero tengo dudas sobre si eso era ético".

Al final siguió sus consejos y consiguió "volver a estar como antes". "Conseguí sobrellevarlo. Clínica, deporte, salir un poco", le contó a Pablo Motos sobre la dinámica que le permitió volver a su talla: dieta, ejercicio físico y visitas a la clínica Buchinger, un centro depurativo de desconexión donde solo se ingieren 250 calorías diarias en forma de líquidos del que es asiduo Mario Vargas Llosa, expareja de su madre.

Los ex de Tamara Falcó

Tamara Falcó conoció a Íñigo, su prometido, a través de unos amigos, y ahora está a punto de casarse con él. Llegó a su vida después de la decepción amorosa que se llevó con el chico al que empezó a conocer en la iglesia.

En febrero de 2019 sorprendió al revelar en ¡Hola! que vivía una nueva ilusión gracias a un chico que le presentó una amiga. "Hemos ido a misa juntos, pero no ha habido beso aún", contó sobre los inicios de su relación con el biólogo Iván Miranda Álvarez-Pickman, que rápidamente se formalizó y que terminó igual de rápido. Tres meses después habían roto. Al parecer, según contó el círculo cercano de Tamara a la revista Semana, le entraron dudas sobre el futuro de la relación.

La relación de Tamara e Iván fue un sorpresón porque la joven llegaba de vivir su famoso parón religioso de siete años. En 2012 protagonizó numerosos titulares por su decisión de dejar de lado a los hombres para centrarse en la fe. "No descarto meterme a monja si el señor me inspira la vocación", dijo en una entrevista publicada ese año en El Mundo.

Antes de aquello Tamara Falcó había pasado por varias relaciones no muy largas pero muy mediáticas:

Alberto Comenge, hijo del arquitecto Alberto Comenge y Mari Luz Barreiros, la exmujer de Jesús de Polanco. Ella tenía 24 y él, 27. Fue en 2004, la relación apenas duró un año.

hijo del arquitecto Alberto Comenge y Mari Luz Barreiros, la exmujer de Jesús de Polanco. Ella tenía 24 y él, 27. Fue en 2004, la relación apenas duró un año. Bartolomé Fierro March , biznieto del fundador de la saga de banqueros. Fue un noviazgo de verano, del verano de 2005.

, biznieto del fundador de la saga de banqueros. Fue un noviazgo de verano, del verano de 2005. Marco Noyer, banquero francoargentino. Su relación duró tres años (de 2006 a 2009) y terminó por la distancia. Ella vivía em Madrid y él, en París.

Tamara Falcó y Marco Noyer, en 2007.

Luis Medina. Hubo fuego pero nunca se supo durante cuánto tiempo ni cuándo fue. La relación (o lo que fuese) saltó a los medios cuando ya había terminado. Se dice que el romance tuvo lugar en 2010.

Hubo fuego pero nunca se supo durante cuánto tiempo ni cuándo fue. La relación (o lo que fuese) saltó a los medios cuando ya había terminado. Se dice que el romance tuvo lugar en 2010. Tomasso Musini. Tamara y el italiano estuvieron juntos en 2010. Se conocieron de casualidad cuando ella compró un ático en Madrid y quiso alquilar una habitación para sacar ingresos, él se interesó y acabaron siendo pareja. La relación acabó con buen rollo y Tamara dijo en televisión: "Como no ha sido un final amargo, los dos mantendremos nuestra amistad por encima de todo".

Los estudios de la marquesa

Tamara Falcó, al igual que su hermana Ana Boyer, completó su formación escolar en el colegio católico bilingüe Saint Anne's School, ubicado en el barrio de Chamartín. Tras finalizar la primera etapa de formación académica, se marchó a estudiar Comunicación en la prestigiosa universidad de Lake Forest College, en el norte de Chicago.

Aunque en un principio pensó en instalarse en Estados Unidos, como su hermanos mayores, finalmente regresó a España e hizo prácticas en Zara donde descubrió que el mundo de la moda era realmente su pasión. Y para aprender de esto nada mejor que la capital del mundo de la alta costura para continuar formándose: Milán, y concretamente en el Instituto Marangoni, la afamada escuela italiana de moda y diseño. Después realizó un máster en Visual Merchandising en la Universidad de Navarra.

En 2018 decidió hacer de su pasión por la moda algo más y creó su propia marca de ropa: TFP. “Mi amor por la moda me ha seguido a lo largo de mi vida, pero ha sido intrínseco al amor por la belleza... Porque la belleza es un reflejo de Dios”, cuenta en la presentación de la web de la marca.

Sus habilidades para ser prescriptora de moda parecen haber sido heredadas de su madre, a la que durante años se ha considerado una de las mujeres más elegantes de España. Y de su padre heredaría otros talentos, más apegados a la tierra y al campo, y eso también ha terminado por convertirse en un medio de vida para la marquesa

Cuando Isabel Preysler y Carlos Falcó, los padres de Tamara, pusieron fin a su matrimonio, ella se quedó a vivir en Madrid con su madre y los fines de semana viajaba hasta la finca que su padre tenía en Malpica de Tajo (Toledo) donde años después se ocupó de la organización de eventos y colaboró en la comercialización de los vinos y aceites del marqués de Griñón.

En 2019 participó en el talent show de TVE MasterChef Celebrity y esto supuso un nuevo impulso a su carrera profesional. Fue la ganadora del concurso y decidió enriquecer esa faceta estudiando en la escuela de alta cocina Le Cordon Bleu.

“He conseguido un notable de media. No es que me hubiera obsesionado, pero es que es muy difícil", contó a Pablo Motos en el programa al terminar el curso en junio de 2021.

Pese a que estaba decidida a montar un restaurante, Tamara terminó reformando El Rincón, el palacio que le dejó su padre en herencia y que ha convertido en un exclusivo espacio para una completa experiencia gastronómica.

La marquesa se casará en El Rincón este sábado 8 de julio.