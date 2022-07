Tamara Gorro habla de cómo la falta de líbido afecta a su relación con Ezequiel Garay

2022 no ha sido un año fácil para Tamara Gorro. El pasado mes de enero la influencer dejaba en shock a su familia virtual con el anuncio de su separación del futbolista Ezequiel Garay, con el que tras un parón ha decidido retomar su matrimonio y su historia de amor.

No ha sido un camino de rosas, todo lo contrario. La influencer lucha todavía contra la depresión, una enfermedad mental que no le ha permitido llevar una vida normal los últimos meses.

Cambios de humor, de peso, bajones, subidones... Pero todo esto apoyada por su madre, sus hijos y su entorno más cercano. Tampoco Ezequiel la ha dejado sola en esta batalla. "Mejor juntos", decían junto a la foto con la que confirmaban su reconciliación.

Una vez más, la modelo ha querido compartir con su familia virtual una ronda de preguntas y respuestas para aclarar algunas cuestiones que interesan a su público. Con la naturalidad que la caracteriza, Tamara Gorro ha abordado un tema que para muchas mujeres sigue siendo un tabú: la falta de líbido.

"¿Notas con tu tratamiento falta de líbido?", le preguntaba una seguidora a Tamara, interesada por si los remedios que está poniendo para que su depresión remita habían hecho mella en su deseo sexual. Nada fuera de lo normal tratándose de un tratamiento médico bajo supervisión de expertos.

Ni corta ni perezosa, Gorro recuperaba la pregunta para machacar, desde la sinceridad, "otro tema tabú".

"Más que un problema, diría que es un efecto secundario. Es cierto que puede suceder. No eres el mejor por tener mucho sexo ni el peor por no tenerlo. Cada etapa hay que asumirla y aceptarla. A quien le guste bravo y a quien no, bye", respondía la televisiva, que una vez más ha demostrado no tener miedo a la hora de mostrar la realidad de su día a día.

Un gran ejemplo y una inspiración para las mujeres que, como ella, no atraviesan un buen momento anímico.

"Bendita pastilla de la felicidad"

La influencer tampoco ha tenido reparos a la hora de visibilizar los antidepresivos. Delante de sus dos millones de seguidores, Tamara Gorro coge la pastilla, se la mete en la lengua y la traga, un gesto que normaliza este tipo de tratamientos a largo plazo.

"Doy las gracias a esta medicación que es la que me mantiene arriba", dice después de añadir que, en su caso, tardará más o menos seis meses en hacer efecto.