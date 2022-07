Tamara Gorro llora la muerte de “su princesa” a causa del cáncer

La influencer Tamara Gorro está viviendo una etapa de su vida llena de altibajos. Hace pocos meses nos enterábamos de su ruptura con su pareja Ezequiel Garay, con quien llevaba 12 años de relación, aunque después de un tiempo separados, sus caminos han vuelto a juntarse, además de los abusos y el secuestro que sufrió de pequeña, como narra en su libro Cuando el corazón llora, o su intento de quitarse la vida.

Ahora la creadora de contenido, ha relatado a través de su Instagram, como de costumbre, este momento tan duro que le está tocando vivir a ella y su círculo cercano: ha fallecido “su princesa” Valeria, de 5 años, a causa de un cáncer con el que llevaba luchando ya un tiempo.

La pequeña es la hija de unos amigos muy cercanos de Tamara, y era habitual que la influencer compartiese actualizaciones sobre su estado de salud. El año pasado por estas mismas fechas Valeria sufrió una recaída, algo de lo que Tamara se lamentó en sus redes.

Esta vez se despide de ella con el corazón en un puño con un foto en blanco y negro acompañada de un texto muy emotivo en su perfil de Instagram:

“Mi princesa. Mi niña de la eterna sonrisa.Toda una vida juntas, pero cinco años inseparables. Una balanza donde existió el sufrimiento, pero sin duda ganó la fuerza, la energía, las ganas y el amor... Te has ido mi vida, te has ido para siempre. Pero enseñando al mundo que no se puede dejar de luchar, y siempre hacerlo con una sonrisa. Eres un ejemplo de admiración”

“Mi princesa, no sabes el vacío que me dejas, no te imaginas cuanto me has ayudado, enseñado y motivado. Hasta nuestra despedida ha sido especial y única. La tristeza me invade y tengo el corazón roto, yo no quería este final y sé que tú tampoco, quedaban muchas cosas por hacer juntas. Pero te juro que las haré, te lo he prometido y así será”, continuaba la influencer.

“Vuela alto cariño. Allá donde vayas seguirás brillando, porque eres luz. Te voy a tener presente cada día de mi vida. Lo siento en el alma por no haber podido hacer más para ayudarte y curarte, lo siento. Te amo y jamás te olvidaré. Tu tía Tamara”, así terminaba su despedida.

Por siempre en su piel

Hace poco Tamara compartía en redes un tatuaje en su muñeca: un hashtag con una corona con motivo de su princesa luchadora, para llevarla siempre con ella, tanto en su piel como en su corazón. "El tatuaje que siempre me quise hacer. FUERZA PRINCESA", escribía junto a la imagen.