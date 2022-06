Tamara Gorro y Ezequiel Garay retoman su relación: "Mejor juntos"

Hace pocas semanas la influencer Tamara Gorro anunciaba a través de sus redes sociales que tras 12 años juntos y dos hijos su relación con el futbolista Ezequiel Garay llegaba a su fin.

Además tomó unos párrafos de su libro para hablar de los cambios que había sufrido su relación con el argentino: "Disfrutábamos mucho juntos de todo, no necesitábamos a nadie para divertirnos. Hemos tenido una gran complicidad desde el principio. Comenzamos a construir con ilusión nuestra vida, y cambiamos de país por su trabajo" comentaba.

Pero parece que todos los males entre ambos se han solventado y la pareja ha decidido darse otra oportunidad, y así lo han confirmado a través de un post en Instagram.

Breve y conciso pero que dice mucho: "MEJOR JUNTOS", escribía la televisiva junto a una foto con Ezequiel Garay dándose un beso, publicación que confirma que están más unidos que nunca y que han retomado su relación.

Los motivos de su ruptura

Fueron varios los motivos que hicieron que la relación "se fuera a pique": el destino de su chico a Rusia, donde ella dejó de lado su trabajo como influencer en España: "Tenía que seguir trabajando. Tomé la decisión de irme con él, sabía que eso tendría consecuencias, una de ellas era acabar agotada".

Otro motivo por el que la relación se estropeó fue porque ella deseaba volver a ser madre y él no la apoyó: "Eze no me apoyaba. No quería por dos motivos: ni quería más hijos, ni mucho menos que yo pasase de nuevo por todo lo que pasé con mi niña", explicaba Gorro, que ya se había sometido en 18 ocasiones a distintos procesos para quedarse embarazada.

Por último, el hecho de ser padres afectó de manera negativa a su relación: "El cuento ha cambiado mucho”, dice de manera muy sincera. “Por las nuevos no duermo como quisiera, me despiertan y me cuesta volver a dormir. Al día siguiente tengo que trabajar, no puedo quedarme en la cama. Ha afectado a la relación"