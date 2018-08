Tania Llasera responde a quienes le acusan de racista por una foto de su hijo

"Son el día y la noche y se llevan de lujo, Eli Hendrix y Pepe Bowie lo dan todo cada vez que se ven", escribió junto a la imagen de los dos niños.

Rápidamente le llovieron comentarios negativos por haber asociado la noche con la amiga de su hijo “por el color de su piel”, mientras que su pequeño es “el día”. No fueron pocos los que salieron en defensa de la presentadora, reivindicando la inocencia de la publicación, pero al no parar la polémica, Tania Llasera se ha visto obligada a hacer otra publicación.

En ella, vemos la bañera de su hijo llena de pinturas de diferentes colores, junto a un mensaje de amor por la diversidad: “Este es un mensaje de amor por el color, la diversidad y la mezcla. Mi foto anterior ha abierto un debate sobre un comentario que al parecer es puro #racismo, y hay mas comentarios feos que bonitos, pero me quedo con la gente que lo entiende: no tiene nada que ver con el color de la piel o de dónde vengas. Lo importante es la limpieza de la mirada, y que a mi hijo le flipa jugar con su amiga y ya esta! Son sentimientos puros, los niños nos dan lecciones a todas horas, como adultos hemos de aprender a mirar bien, para verlo y entenderlo. Aprendamos a mirar señores y señoras con el corazón y no con los ojos. #amor”