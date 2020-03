Cuando conozcas el motivo por el que Paris Jackson se ha hecho 23 tatuajes, te emocionarás

Imagen no disponible / Atresmedia

Con tan solo 11 años Paris Jackson tuvo que superar la muerte de un padre, que en su caso no solo era una figura respetada y querida dentro de su familia, sino que era un referente en todo el mundo y por el que millones de fans lloran su pérdida. Es un hecho que marca y que cuesta superar debido a la gran cantidad de referencias que puedes encontrar en tu día a día a ese ser querido. Además en 2013, en plena etapa adolescente, fue ingresada en un centro psiquiátrico durante 3 meses tras un intento fallido de suicidio. Eso por no hablar de la constante atención mediática que genera su figura.

Pero tres años después, Paris Jackson ha conseguido superar un duro episodio de su vida y ahora tapa las cicatrices físicas y emocionales que le ha dejado su pasado oscuro con tinta. Sí, la hija del Rey del Pop utiliza los tatuajes para demostrarse diariamente que tiene la fuerza suficiente para superarse, que ha pasado por lo peor y ahora puede estar orgullosa de la persona en la que se ha convertido. Incluso tiene un tatuaje en homenaje a su padre, Michael Jackson.

"El arte de los tatuajes siempre será controvertido. A algunas personas les gusta, otras lo odian. Yo aprecio el arte, siempre lo he hecho. Sobre todo cuando significa algo para mí. Hoy puedo mirarme los antebrazos y ver piezas de arte que tienen un gran significado para mí, ya no veo el pasado oscuro. Mis cicatrices y el odio que sentía hacia mí misma han sido cubiertos por marcas llenas de amor, creatividad, ingenuidad... y profundidad. Es cierto que mi pasado siempre estará conmigo, pero veo la tinta como una manera de mejorar, de recordarme que siempre puedo superarme. Representa mi fuerza. Cuando recuerdo a mi yo pasado y después me miro al espejo, veo a una guerrera devolviéndome la mirada", explica en Instagram.

"Siempre seguiré luchando, y animando a muchos otros a permanecer fuertes. Todos hemos pasado por el infierno alguna vez en nuestras vidas y eso nos convierte en guerreros que amamos nuestro destino. Para cualquiera que esté luchando: Todo mejora, no estás solo", añadió.

Todo un ejemplo de madurez y superación con tan solo 18 años. ¡Qué mensaje tan positivo!