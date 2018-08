Taylor Swift detiene su concierto para hablar sobre su acoso sexual

Uno de los momentos más difíciles para Taylor Swift fue cuando se enfrentó con el DJ David Mueller por tocarla sin su consentimiento. Finalmente, la cantante ganó el juicio y anunció que donaría el dinero a organizaciones que ayudan a víctimas sexuales.

Sin embargo, es algo que la artista no puede olvidar y así lo confesó en su concierto en Tampa, en Florida (Estados Unidos). Taylor Swift tuvo la necesidad de parar el show para sincerarse con sus fans y recordar todo lo que tuvo que vivir tras el acoso del DJ, que además la demandó por hacerle perder su trabajo.

"Hace un año fue el día en que el jurado se puso de mi lado y me dijo que me creían" dijo la artista. Además, quiso mostrar su apoyo a todos los que hayan vivido una situación parecida: "Solo pienso en todas las personas a las que no creyeron y en quienes tienen miedo de hablar porque piensan que no se les creerá. Solo quería decir que tenemos mucho, mucho camino por recorrer y que os estoy muy agradecida por estar ahí para mí durante el que ha sido un momento realmente horrible de mi vida.".