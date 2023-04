Taylor Swift y Joe Alwyn rompen tras seis años de relación

La cantautora Taylor Swift y el actor Joe Alwyn han puesto fin a su relación tras seis años de noviazgo, según ha confirmado en exclusiva el medio estadounidense Enternainment Tonight.

Los rumores de ruptura comenzaron después de que Taylor Swift diese el pistoletazo de salida a The Eras Tour el 17 de de marzo y que, hasta el momento Alwyn no hubiese asistido a ninguno de sus conciertos.

El medio ha detallado que la ruptura fue "amigable" y ocurrió hace un par de semanas. "No fue dramático. La relación acababa de seguir su curso. Es por eso que [Alwyn] no ha sido visto en ningún concierto", ha explicado ET.

Después de conocerse la suptura, cobra sentido el vídeo de Taylor Swift emocionada cantando Champagne Problems, pues es una de las muchas canciones que escribió con su expareja.

Un largo y discreto noviazgo

La pareja sempre ha llevado su relación con mucha discreción y, por lo poco que han mostrado de su relación, sabemos que llevaban seis años juntos y se conocieron en la Gala MET de 2016 cuando, por aquel entonces, la cantante country-pop salía con Tom Hiddleston, actor que interpreta a Loki en Marvel. Con el tiempo reconocieron que fue todo un flechazo a primera vista, según indica la revista ELLE.

Llevaban una relación privada y alejada del foco mediático, y rara vez compartían publicaciones en redes sociales con el otro o se dejaban ver en eventos en público. Taylor definió su relación como "normal y equilibrada", algo que valora mucho tras las polémicas relaciones y rupturas en las que se ha visto envuelta.

Además de Champagne Problems, Alwyn escribió junto a Taylor distintas canciones de sus álbumes Folklore, Evermore y Midnights como Exile, Betty, Coney Island Evermore y Sweet Nothing bajo el pseudónimo William Bowery.

En 2022 comenzó a rumorearse que la pareja se había comprometido en secreto y el actor habló sobre ello en una entrevista con WSJ Magazine: "Si me diesen una libra cada vez que hn dicho que estoy comprometido entonces tendría muchísimas monedas de libra". "Quiero decir, la verdad es que, si la respuesta fuese sí, no lo diría, y si la respuesta fuese no, tampoco", añadió.