Taylor Swift rompe el récord de recaudación con la película de 'The Eras Tour', superando a 'Spider-Man: No Way Home'

The Eras Tour de Taylor Swift llegará a la gran pantalla el 13 de octubre en Estados Unidos. A tres días de su anuncio, la artista ha ya ha batido un récord millonario en la industria cinematográfica.

Tayolr Swiftse ha convertido en el pilar fundamental de la industria del entretenimiento en Estados Unidos.

No contenta con sustentar la economía del país con sus conciertos y protagonizar la mayor gira de la historia de la música, la artista acaba de poner pata arriba el mundo del cine.

Tras anunciar la película de su tour, incluso hubo quieres se vieron obligados a cambiar la fecha de estreno por coincidir con la de la cinta de Taylor, y ahora amenaza con convertirse en una de las películas más taquilleras.

Según apunta la revista Variety, la película de The Eras Tour ha alcanzado los 26 millones de dólares en las primeras 24 hora de preventa de entradas en AMC Theatres —la cadena de cine más grande del mundo— batiendo el récord que tenía una de las grandes películas del UCM, Spider-Man: No way home, con 16,9 millones de dólares.

La citada revista ha señalado que la cifra de recaudación que alcanzará el filme será de 100 millones de dólares en su primer fin de semana, teniendo en cuenta en niver de demanda y de hype que alberga la cantante norteamericana.

La película The Eras Tour llegará a los cines el 13 de octubre.