La película de 'The Eras Tour' de Taylor Swift obliga a adelantar el estreno de 'The Exorcist: Believer'

Taylor Swift llega al cine con su aclamada gira The Eras Tour . Este movimiento ha obligado a The Exorcist: Believer a adelantar su estreno una semana para no verse opacada por la película de la cantante.

The Eras Tour llega a la gran pantalla.

Taylor Swift confirmaba hace escasas horas que su grandioso tour con el que ha hecho historia de la música —además de convertirse en uno de los motores que impulsala economía de las ciudades que pisa— estará disponible en forma de película el próximo 13 de octubre en cines norteamericanos.

Al igual que su gira, se prevé que la cinta de The Eras Tour sea todo un éxito, y se convierta en una fiesta llena de colores, música, bailes, outfits inspirados en sus eras y swifties intercambiando pulseras de la amistad.

Además, Cinépolis ha anunciado combos especiales inspirados en The Eras Tour para disfrutar de esta tarde-noche especial acompañado con merchandising de la artista.

Por ese éxito que se espera de la película, los responsables The Exorcist: Believer han decidido adelantar el estreno de este filme en cines, o más bien se han visto obligados a hacerlo debido al efecto Taylor Swift, que ya hemos visto las consecuencias que causa.

El estreno estaba fechado para el 13 de octubre al igual que The Eras Tour, pero finalmente llegará a la gran pantalla el 6 de octubre, una semana antes, que parece que será suficiente para que la cinta no se vea eclipsada por la cinta de la intérprete de Cruel Summer.

Jason Blum, productor cinematográfico, ha anunciado la noticia a través de su cuenta de X (Twitter) con humor y un guiño a la artista.

"Look what you made me do", ha escrito Blum en un tweet haciendo referencia a la conocida canción de Taylor del disco Reputation, añadiendo el cambio de fecha del estreno de The Exorcist: Believer.

Las redes no han tardado en llenarse de memes y divertidos comentarios sobre la situación, que en todo momento se ha llevado desde el humor.