Taylor Swift 'salva' la vida a tres fans tras un accidente de coche

"Esto es increíble. Estoy tan feliz de que estén bien", con este tuit mostraba su asombro y alivio la propia Taylor Swift después de conocer que tres de sus fans habían sido rescatadas de un accidente de coche tras uno de sus conciertos gracias a sus pulseras luminosas.

Elisabeth Lazzio, su hermana Caroline y otra amiga volvían a casa después de disfrutar del concierto de Taylor Swift en Lousiana cuando Elisabeth, víctima del cansancio, se quedó dormida al volante. Esto hizo que se salieran de la carretera y sufrieran un aparotoso accidente en el que la conductora quedó inconsciente y sus dos acompañantes atrapadas dentro del vehículo sin poder salir.

Debido a la oscuridad del lugar, nadie las veía para poder socorrerlas y cuando las chicas intentaron alertar del accidente dos de sus teléfonos no tenían batería y no encontraban el tercero. Caroline explica que empezó a oler a gas y a humo y frente al temor de que el vehículo se incendiase, se le ocurrió utilizar las pulseras LED que esa misma noche habían repartido en el concierto de la artista. De esta manera pudieron verlas y socorrerlas sin que nada más grave ocurriese.

This is unreal. I'm so happy they're okay. http://t.co/UnylIwhZv5