"Tiene mucho talento": Mariah Carey insiste en su admiración por Ariana Grande

Mariah Carey, de ignorar a Ariana Grande a colaborar con ella en el remix de 'yes, and?' | Instagram

Durante toda la historia de la música se ha enfrentado a las artistas más veteranas con a ellas que debutaban y tenían una voz o estilo similar. Y un caso muy conocido de ello es el de Mariah Carey y Ariana Grande.

Las dos artistas tienen grandes similitudes en los logros de sus voces, y eso las ha llevado a ser comparadas en la última década. Sin embargo, ellas han demostrado que se llevan bien y se admiran mutuamente, incluso trabajando juntas.

De hecho, para Mariah Carey trabajar con Ariana Grande fue una "fantasía" hecha realidad. Así lo reveló la artista para la revista People.

la reina de la Navidad trabajó con la cantante de Into You colaborando en Oh Santa! en 2020 y a principios de este año puso voz en el remix oficial de Yes, And?. Y sobre este último proyecto Carey asegura que fue Grande quien la llamó, creando así una versión "ligeramente de lujo" de su álbum Eternal Sunshine.

"Pensé que sería algo divertido porque ya habíamos trabajado juntas en ese momento y fue un momento genial", ha expresado el ícono de la música navideña. "Y la amo. Creo que es increíble", ha añadido, emocionada.

Asimismo, Carey también ha elogiado a Grande por ser "una persona realmente agradable". "Tiene mucho talento y trabajar juntas fue muy divertido", ha insistido la artista.