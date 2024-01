Todo lo que debes saber para la firma de discos de 'OT': hora, qué concursantes van y dónde son

Operación Triunfo 2023 ha sido el soplo de aire fresco que necesitábamos, un talent show con el que las nuevas generaciones pudieran volver a conectar con la música.

El éxito de la edición es indiscutible y lo demuestra el alcance y número de reproducciones de sus canciones en las plataformas. No es extraño que la noticia de la firma de discos fuera recibida con tanta energía y entusiasmo. Este sábado, 27 de enero, los concursantes salen de la Academia y viajarán a tres ciudades para conocer a sus fans.

Dónde y a qué hora son las firmas de discos de 'OT'

Para esta primera firma de álbumes, los triunfitos visitarán tres ciudades españolas:

Madrid: Las Ventas

Barcelona: Palacio Victoria Eugenia

: Palacio Victoria Eugenia Zaragoza: Palacio de Congresos

La firma comenzará a las 10:00 horas y se alargará hasta las 13:00 horas.

Como la cuenta de X asegura, es mejor madrugar un poco porque no lo alargarán para no retrasar el pase de micros del sábado: "¡A las 13h nos iremos porque tenemos PASE DE MICROS! Por este motivo el personal de seguridad avisará de la finalización de la firma. Si hay personas que deciden seguir haciendo cola han de saber que su espera no podrá ser correspondida con la firma".

Qué concursantes van a las firmas de discos de 'OT'

IMPORTANTE: solo acudirán a la firma de discos los concursantes que CONTINÚAN en Operación Triunfo, lo que implica que los eliminados no formarán parte de la misma. Cris, Violeta, Álex Márquez, Salma, Denna, Omar y Suzete no estarán allí.

¿Qué concursante irá a cada ciudad? Así se han distribuido.

Madrid: Ruslana, Martin y Bea

Barcelona: Paul Thin, Chiara y Lucas

Zaragoza: Álvaro Mayo, Juanjo y Naiara

Las normas para la firma de discos de 'OT'

Hay varias cuestiones que es necesario saber antes de asistir. La propia organización ha colgado estas normas en redes para evitar malentendidos a última hora, como si se pueden llevar invitados, otros objetos o repetir en la cola.

Si aún no tenéis vuestro disco, a partir de las 8h de la mañana habrá un punto de venta oficial en los espacios de las firmas para que podáis comprarlo

Para poder entrar a la firma tendréis que llevar el CD Operación Triunfo 2023 – Lo Mejor Parte 1

1 persona = 1 disco

Solo se firmarán DISCOS . No se firmarán otras cosas (ej. fotos, fundas móviles, ropa…)

. No se firmarán otras cosas (ej. fotos, fundas móviles, ropa…) Los menores de 16 años tienen que ir acompañados de un adulto en la cola y para acceder al escenario

Las personas con diversidad funcional tendrán prioridad por un acceso especificado por la organización (un solo acompañante por persona)

En el momento de acceso al escenario para la firma, es necesario tener el libreto ya fuera del CD y el móvil en función video. No se permiten las fotos . Si grabamos en vídeo iremos más rápido.

. Si grabamos en vídeo iremos más rápido. No os podéis volver a poner en la cola con el mismo disco ya firmado

con el mismo disco ya firmado Cada persona es responsable de la portada o disco depositado en la mesa para ser firmado. La organización no se hace responsable de las portadas o discos que se pierdan durante la firma

La organización podrá restringir el acceso a la firma o expulsar a toda persona que incumpla cualquiera de estos requisitos o tenga un comportamiento incívico

