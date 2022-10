Tom Felton desvela que ingresó tres veces en rehabilitación por sus excesos tras 'Harry Potter'

Todavía no está disponible la versión en castellano de Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard, la autobiografía que Tom Felton ha escrito sobre los mejores y peores años de su vida. Unas memorias que podrían traducirse como Más allá de la varita: magia y caos de crecer como mago.

Pasó de ser un completo desconocido a que su cara fuese reconocida en todo el mundo. Su papel como Draco Malfoy en las ocho películas de la saga Harry Potter le dio al joven, de 35 años, un estatus que de primeras nadie podría haber imaginado.

Tom Felton como Draco Malfoy en 'Harry Potter' // Warner Bross

De la cerveza al whisky

Era el antagonista de la historia y se balanceaba entre el lado bueno y el lado malo, un personaje fundamental en una trama infantil que terminó tornándose oscura y adulta. Pero cuando terminaron los diez años de rodaje y Hogwarts cerró para siempre se abrieron paso otros demonios: los provocados por el abuso del alcohol y las sustancias.

Su problema con el alcohol fue agravándose poco a poco. Pasó de beber "varias pintas" al día a terminar mezclándolas con whisky, un cóctel que al final del día le pasaba factura. Su novia de aquel entonces, que también hacía labores de manager, le recomendó ir a rehabilitación, pero hizo caso omiso.

Fue una conversación con su abogado la que le hizo cambiar de idea. Apenas conocía al letrado, solo se habían visto en alguna ocasión. Pero la crudeza y sinceridad con la que se dirigió a él tuvo el impacto deseado. "Apenas le había visto en persona, pero me habló de una manera muy honesta", recuerda Felton. Las palabras del abogado fueron: "No te conozco muy bien, pero pareces un buen tipo. Solo quiero decirte que esta es la intervención número 17 que hago en mi carrera por este motivo. 11 de esas personas están muertas. No seas el número 12".

En sus redes sociales, Felton ha compartido una fotografía de su libro, ubicado en una librería justo al lado de las memorias de Alan Rickman, el actor que dio vida al profesor Snape en la mágica saga. "En buena compañía", ha titulado la imagen.

Tres ingresos en rehabilitación

Darse cuenta de la realidad en la que estaba sumergido le animó a ingresar en un centro de rehabilitación, pero una cosa es tomar una decisión y otra superarla con éxito.

La primera vez que estuvo ingresado fue en Malibú y a las 24 horas abandonó la clínica. La segunda le expulsaron. Se había colado en una habitación femenina y el centro tomó medidas.

La tercera clínica que visitó fue la definitiva. Le ayudó a mejorar. "Honestamente, puedo decir que fue una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar. Pero el hecho de poder admitir que necesitaba ayuda, y que tenía que hacer algo al respecto, fue un momento importante", afirma Felton. "Ya no me da vergüenza levantar la mano y decir: ‘No estoy bien", asegura en el adelanto del libro que se ha enviado a la prensa.

Trabajar en su interior y apartarse de los excesos le ayudó a mejorar y entender de dónde venían sus problemas. El alcohol no era más que un refugio al que acudía cuando las cosas no iban bien.

"De ninguna manera quiero suavizar la idea de ir a terapia, es un primer paso difícil de dar, pero quiero poner de mi parte para normalizarla. Creo que todos la necesitamos de un modo u otro, así que ¿por qué no resulta normal hablar de manera sincera acerca de nuestros sentimientos?", cuenta.

Un amor con Emma Watson que no fraguó

Entre las páginas de sus memorias también hay hueco para los buenos recuerdos de sus años en el set de rodaje.

En la reunión que organizó HBO Max con los intérpretes de la saga se desveló que entre Felton y Emma Watson -que asumía el papel de la audaz e inteligente Hermione Granger- nació algo más que una amistad. Un amor platónico que Felton confirma en su libro.

Sin embargo, aunque se enamoró de su compañera, nunca cuajó una relación por una cuestión de tiempos. "La quiero y la admiro como persona de un modo que no sería capaz de explicar", dice. A día de hoy conservan una bonita amistad y mantienen el contacto de manera frecuente.

Emma Watson y Tom Felton // IG

"Siempre tuve un enamoramiento secreto con Emma, pero quizá no del modo que a la gente le gustaría oír", escribe en un extracto que ha difundid el diario británico The Evening Standard. "Eso no significa que no hubiera chispa entre nosotros. La hubo, sin duda, solo que en momentos distintos".

A Emma Watson también le sobrevolaron mariposas en el estómago cuando conoció a Felton. Eran niños. Cuando comenzó el rodaje de La Piedra Filosofal, la primera entrega de la saga, ella tenía 11 años y él 14.

"Entré en la sala donde teníamos clases particulares durante el rodaje. Nos habían puesto como tarea dibujar nuestra imagen personal de Dios y Tom dibujó a una niña sobre un monopatín y una gorra puesta para atrás. No sé cómo decirlo, simplemente me enamoré de él", contó la actriz, ahora conocida por su rol activista, en HBO Max