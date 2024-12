La tremenda preocupación de Cristina Pedroche por su vestido para las Campanadas de Nochevieja: "La cosa va rara"

Hay tradiciones que no pueden faltar en Nochevieja. Desde la cena con los amigos o la familia hasta las doce uvas, con las que damos la bienvenida al año. TambiénCristina Pedroche se ha convertido en una figura prácticamente indispensable en nuestros televisores a finales de año. Desde el año 2014, la presentadora natural de Vallecas lleva dando la bienvenida al año para los espectadores de la pequeña pantalla.

Pedroche empezó con Frank Blanco en La Sexta hasta que en 2015 dio el salto a Antena 3, cuando le acompañó Carlos Sobera. A partir de 2016, la modelo ha presentado este formato junto a Alberto Chicote, con quien desde entonces forma el dúo perfecto.

¿Se viene drama con el vestido?

A 26 días para recibir el Año Nuevo, la presentadora ha dado unas declaraciones con las que apunta a que podría haber algún que otro contratiempo con sus preparativos. Fue en el programaZapeando de La Sexta, el pasado 3 de diciembre, cuando Miki Nadal le preguntó por su vestido. Fue entonces cuando la modelo cogió unos papeles para abanicarse, tal vez del sofoco. "Con lo tranquila que estaba", dijo el presentador Dani Mateo. "Sabe que la cosa va rara", comentaba la vallecana.

Nadal le volvió a insistir acerca de los preparativos de su vestido, a lo que Cristina hizo una gran confesión: "No han salido muy bien las pruebas".

No obstante, no es la primera vez que Cristina Pedroche deja entrever las complicaciones de su diseño. Ya el pasado mes de septiembre declaró que iban "tardísimo" con el diseño. "Ya está todo pensado, cómo va a ser (...) normalmente las medidas me las toman antes de verano" detalló. Entre los detalles del look, sabemos que Cristina ya tenía elegidos los colores de su próximo vestido.

Las imágenes inéditas del vestido de Cristina Pedroche para las Campanadas 2023-2024

Hace una semana, la que fue presentadora de Pekin Express, reveló unas fotos inéditas de su vestido del año pasado. Recodemos que previamente, llevó un una capa hecha con base de lana reciclada, donde debajo se escondía un espectacular modelo azul biodegradable, con el que hacía un guiño a los ríos y a los mares del planeta, poniendo el foco en representar la importancia del agua. "Si lo mojabas se volvía a convertir el agua", explicaba en sus redes. Un diseño de la navarra Paula Ulargui (con Josie como director creativo) siendo la sostenibilidad una de sus piedras angulares. Un look hecho a partir de gelatina, agar, glicerina y agua.

Con estas imágenes, Pedroche revelaba otra pista de cómo será su vestido: "este año, por supuesto, también habrá un deseo muy potente", manifestó en redes.